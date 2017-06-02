تحرص لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية على تذليل الصعاب التي تلاقي الأسر المتعففة داخل الكويت وذلك من خلال طرح مشاريع إنسانية تعمل على توفير أهم متطلباتهم الحياتية منها مشروع سفرة سلوى والذي نطمح من خلاله الى توفير وجبات إفطار الصائم للأسر المتعففة داخل الكويت، وتبلغ قيمة الوجبة دينار وربع، وتتفاوت حسب أعداد الأسرة الواحدة.

وفي هذا السياق، أكد أمين سر لجنة زكاة سلوي محمد الهولي أن مشروع سفرة سلوى يطمح إلى رفع الحرج عن الأسر المتعففة من التواجد على ولائم إفطار الصائم كونهم لديهم سيدات كبار في السن وزوجات وبنين وبنات، ما يصعب عليهم الذهاب للولائم ومزاحمة الرجال، لذا جاءت فكرة سفرة سلوى والتي من خلالها نوفر الإفطار للمستفيد حتى باب منزله في صورة راقية تعكس التكاتف الإسلامي والتعاون والشعور بالآخرين، وطموحنا توزيع 500 وجبة يوميا بإجمالي 15 الف وجبة شهرية.

وتابع: «ننوع في مشاريعنا بما يفتح أبواب الخير أمام المحسنين ويعزز العيش الكريم للمستفيدين، ومشروع سفرة سلوى من خلاله يكون المتبرع لم يساهم في إفطار شخص واحد بل أسرة كاملة ولك أن تتخيل عظيم الأجر عندما تكون أموالك سببا في إسعاد الآخرين وإذهاب الجوع عنهم وتوفير وجبة ساخنة تليق بكرامة الإنسان، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» فكيف بمن يفطر عائلة كاملة».

وبين أن اللجنة تحرص على تحري حالة الأسر المتعففة وزيارتها والوقوف على أهم متطلباتها كونهم يعيشون معنا على هذه الأرض الطيب أهلها، لذا فإن رعايتهم والاهتمام بهم من اولويات اللجنة، فنقوم بتقصي أحوالهم وتقديم الدعم اللازم لهم، موضحا أن سعادتهم يستطيع وصفها عندما يجدون طعام الإفطار وصل إلى منزلهم فترى السعادة عمت جميع الأسرة كبيرهم وصغيرهم.