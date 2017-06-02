أكد مدير بيت الأيتام التابع لجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي حرص الجمعية الحثيث على رعاية الأيتام وتنمية طاقاتهم وقدراتهم، آملين أن يكونوا إضافة أخلاقية وحضارية تساهم في تقدم الأمة ونهضتها فبفضل الله من أيتام النجاة أطباء ومهندسين ومعلمين وحرفيين ويساهمون جميعا في تقدم مجتمعاتهم.

وأكد ان كفالة النجاة الخيرية لعدد 12 ألف يتيم في شتى الدول العربية والآسيوية والأوربية ولا يقتصر دورنا على تقديم الكفالة المادية فقط، فنحن نتعامل مع إنسان لديه مشاعر وأحاسيس ويحتاج إلى العطف والرعاية والمتابعة وليس للجانب المادي فقط، فنقوم بزيارة الأيتام وترتيب الرحلات الترفيهية، وكذلك إقامة حلقات حفظ القرآن الكريم لهم ونكرم المتميزين منهم كما نحرص على متابعة حالة اليتيم الدراسية فمن خلال عملنا الإنساني الطويل خلصنا إلى أن التعليم هو السلاح الفعال في مكافحة الفقر والجهل وعامل أساسي في توفير عيش كريم لليتيم ولأسرته.

وتابع الخالدي «نتعاقد مع الجمعيات الرسمية في البلدان الخارجية ويتم التعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون ونحرص على دعوتهم للمشاركة في الاحتفالات التي نقيمها للأيتام ولدينا أيتام في كل من الأردن وتركيا ولبنان ومصر وباكستان والهند وسيلان وألبانيا والبوسنة وتشاد واليمن وإندونيسيا والصومال ونحرص على إيصال المساعدات يدا بيد، فهذه أمانة ونحن مسؤولون على إيصالها للمستحقين، مستشهدا بقول الحق سبحانه (ألم يجدك يتيما فآوى) وحديث رسولنا اليتيم الأعظم «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا» فيا لها من منزلة عظيمة ورفقة مباركة، فجزاء كافل اليتيم أن يكون رفيق أشرف المرسلين في الفردوس الأعلى، فأي شرف أعظم من هذا، فيا كافل اليتيم أبشر بالخير العظيم وتبلغ قيمة الكفالة داخل الكويت 20 دينارا وخارج الكويت 15 دينارا، ومن خلال هذا المبلغ نوفر لليتيم أبسط مقومات العيش الكريم ونساعده لاستكمال مسيرته التعليمية.