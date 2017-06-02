توقع مراقبون للعمل الخيري في هذا الشهر الكريم تفاعل المحسنين وأهل الخير بقوة مع الحملة الإعلامية الخيرية «ابشروا بالخير» التي أطلقتها جمعية النجاة الخيرية منذ أسبوع، بالتعاون مع الشاب الفعال في وسائل التواصل الاجتماعي محمد الحصينان، والتي من المقرر لها فتح باب المساهمة والتبرع اليوم الجمعة.

وفي هذا الصدد أوضح عمر يعقوب الثويني مدير إدارة الموارد والتسويق في جمعية النجاة الخيرية أن الحملة سوف تفتح باب التبرعات بمختلف الوسائل، حيث استعدت بكامل منافذها ووسائلها الالكترونية والمعتمدة رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لاستقبال تبرعات المحسنين، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة تنتظر عطاء أهل الخير.

وأفاد الثويني بأنه يمكن لأهل الخير إخراج زكاتهم لحملة «ابشروا بالخير» استنادا إلى فتوى من د.محمد الطبطبائي رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن الشرائح المستفيدة هي الأسر الفقيرة والمتعففة داخل الكويت، والطلاب الأيتام والفقراء الذين يعانون قلة حيلة اليد في ايجاد المورد الكافي لاستكمال مراحل التعليم، ويستفيد منها الطلاب المقبلون على التعليم في السنة القادمة.