قامت رابطة «أبي أتعلم» ممثله في كل من د.عبدالله العبيدلي، ود.إيمان المطوع، وراشد الشطي بتكريم الإدارة العامة لمدارس النجاة، وذلك لدورها في تعليم الأطفال المرضى بمدرسة تم إعدادها وتجهيزها بمستشفى البنك الوطني. وتسلم د.عبدالله إسماعيل الكندري درع التكريم إضافة إلى بطاقة شكر مصممة من أحد الأطفال ممن يقوم معلمو مدارس النجاة بتعليمهم داخل المستشفى. وتعني رابطة «أبي أتعلم» باستمرارية تعليم الطلبة المرضى سواء كانوا في المستشفى أو في البيت إلى أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة في مدارسهم الأصلية.

وفي هذا الصدد، قال د.عبدالله الكندري: ان مدرسة المستشفى هي ثمرة تعاون بين جمعية النجاة الخيرية متمثلة في الإدارة العامة لمدارس النجاة وجمعية صندوق إعانة المرضى متمثلة في رابطة «أبي أتعلم» تقوم على تدريس الطلاب المرضى باللوكيميا والذين لا تتيح لهم ظروف مرضهم الانتظام في مدارسهم، إذ تكفلت مدارس النجاة بتوفير الكادر التدريسي من معلميها، كما نحرص دوما في إدارة مدارس النجاة على متابعة هذا المشروع المتميز.

وتقدم الكندري بالشكر لرابطة «أبي أتعلم» على تأسيسها لمدرسة المستشفى، وعلى التنسيق الدائم مع مدارس النجاة لنجاح المشروع. وختم الكندري تصريحه بتهنئة الطلاب المرضى بنهاية العام الدراسي، كما عبر عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، وأن يشهد العام القادم عودتهم إلى مدارسهم الأصلية مع باقي زملائهم.