أعلنت لجنة زكاة العثمان عن توزيع وتركيب برادات المياه للانتفاع العام بها في الأماكن العامة، والتي تفيد اكبر عدد من الناس، فتقوم اللجنة بتفعيل «مشروع سقي الماء» في أماكن مواقف الباصات، وفي امام المساجد والمدارس، وفي الطرق العامة والفرعية، وفي المناطق ذات الكثافة السكانية بالمقيمين، وغيرها من الاماكن الأخرى التي نختارها بعناية، ونقوم بعمل الصيانة الدورية لها وقد بلغ عدد برادات الماء التي قامت اللجنة بتركيبها حتى الآن عدد (800) براد ماء.

قال بيان اللجنة ان 200 ألف شخص يستفيدون من هذا المشروع، حيث ان باب المساهمة مفتوح امام الخيرين عن طريق التبرع بـ 100 دينار للبراد او غيرها من أوجه الخير.