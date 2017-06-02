توفير فرص متكافئة لذوي الاحتياجات

الخاصة

قدم البنك الأهلي الكويتي دعما ماليا لجمعية المكفوفين الكويتية لطباعة نسخ من القرآن الكريم بطريقة برايل، وذلك للمساهمة في زيادة الأجواء الإيمانية خلال شهر رمضان المبارك وتمكين ذوي الإعاقة البصرية من تلاوة القرآن الكريم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك التي تحرص على توفير الدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنبع من إيمانه الشديد بأهمية توفير فرص متكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة الوعي بهذه الشريحة من المجتمع ومساعدتهم على العيش بطريقة طبيعية.

وتعقيبا على هذه المبادرة الطيبة، صرح مدير عام شؤون مجلس الإدارة بالبنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان قائلا: «يولي البنك الأهلي الكويتي اهتماما خاصا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ويأتي توفير نسخ من القرآن الكريم بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية تعزيزا لقيمة العطاء وإشاعة الأجواء الإيمانية خلال هذا الشهر الفضيل».

وعبر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية فهد العنزي عن عميق تقديره لجهود البنك الأهلي الكويتي المبذولة لدعم أنشطة جمعية المكفوفين الكويتية وتقديم المساعدة لذوي الإعاقة البصرية الذين سوف يستفيدون من هذا المشروع الخيري.

وتعد هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى عديدة يتبناها البنك خلال العام، فقد تولى البنك مؤخرا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية توزيع صناديق مساعدة للعائلات المحتاجة تضمنت مواد غذائية وتموينية.