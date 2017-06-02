دعم سيدات الأعمال والشابات الموهوبات لتحقيق النمو الاقتصادي

تماشيا مع حرصه الدائم على دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المحلية الصغيرة، أعلن بنك الكويت الدولي عن رعايته معرض «ثوب» المخصص لعرض المستلزمات الرمضانية من أزياء واكسسوارات، والذي تم تنظيمه في مول 360 مؤخرا.

وتقوم فكرة هذا المعرض السنوي على دعم صاحبات المشاريع الكويتية الصغيرة وبناء مجتمع تجاري من خلال التعاون وتبادل الأفكار، كما يتميز المعرض بمشاركة أفضل المصممات من الكويت ودول الخليج، إلى جانب حضور أشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا «ان الدولي يفتخر بأن يكون جزءا من هذه المبادرة التي تدعم سيدات الأعمال والشابات الموهوبات، وذلك إيمانا منه بأن المرأة تلعب دورا مهما في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي للبلاد، ومن هذا المنطلق، يحرص الدولي على تخصيص جزء كبير من مبادراته الاجتماعية لتمكين المرأة، وذلك من خلال رعايته للمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز قدرات المرأة الكويتية في المجتمع».

وأضاف ناجيا أن فريق من «الدولي» تواجد في جناح خاص طيلة فترة المعرض، حيث كان موظفو البنك على أتم الاستعداد للإجابة عن أسئلة واستفسارات الزوار الخاصة بمنتجاته وخدماته المصرفية، إلى جانب اطلاعهم على حملاته التسويقية وعروضه الترويجية الجديدة التي تناسب تطلعات واحتياجات مختلف شرائح المجتمع.

ويواصل بنك الكويت الدولي دعمه للأنشطة والمبادرات المماثلة لمعرض «ثوب»، والتي تهدف إلى تعزيز التطور والتقدم في مختلف المجالات في الكويت، وخصوصا التي تركز على تشجيع المواهب الكويتية الشابة، ولطالما رأى البنك أن المبادرات الشبابية وتنظيم المشاريع الهادفة يؤدي إلى تمكين وتعزيز قدرات جيل المستقبل، وذلك من خلال توفير فرص عمل مناسبة للشباب من الجنسين في القطاع الخاص، ورعاية الأفكار الإبداعية للعقول الشبابية الطموحة، ومساعدتهم على أداء دورهم الفعال والإيجابي في بناء نهضة الوطن.