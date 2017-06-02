حصلت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، على جائزة تقديرية من بنك الدم المركزي وذلك عن جهودها ومساهمتها في التبرع بالدم خلال العام الماضي، حيث ساهمت تبرعات موظفي الشركة والتي تعد شركة الاتصالات الوحيدة المساهمة في هذه الحملة للوصول إلى 73 ألف كيس دم خلال العام الماضي.

جاء ذلك ضمن حفل نظمه بنك الدم المركزي للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الأسبوع الماضي، ويأتي تكريم Ooredoo ليؤكد التزامها بدورها تجاه المجتمع من خلال سياسات أقسامها المختلفة، وذلك وفق استراتيجيتها المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي.

وفي تصريح صحافي، أكدت مدير أول العلاقات العامة والاتصال الداخلي فاطمة دشتي على التزام الشركة بتعاونها مع الجهات المختصة في مجال التبرع بالدم، وذلك ضمن أسبوع الصحة السنوي الذي تقيمه الشركة لموظفيها ورواد مبناها الرئيسي.

وأضافت دشتي: «تكريمنا من قبل بنك الدم المركزي وسام شرف نفخر به، وهو تفعيل لدورنا تجاه المجتمع، ولنا الفخر في أن نكون الجهة الوحيدة في قطاع الاتصالات المشاركة في هذه الحملة التي لاقت صدى طيب لدى جميع موظفينا، ونحن بدورنا نسعى من خلال قسم الاتصال الداخلي لتحفيز الموظفين على العطاء ومواكبة ما تقوم به الشركة من أعمال للمجتمع، حيث ان موظفينا هم الركيزة الأساسية والسبب الأساسي في نجاح أي مؤسسة».

وأشادت دشتي بجهود القائمين على بنك الدم المركزي وعلى رأسهم مدير إدارة خدمات نقل الدم د.ريم الرضوان، وذلك لجهودهم الحثيثة وسعيهم الدؤوب في كل ما يصب في مصلحة الوطن، مؤكدة اعتزاز Ooredoo بشراكتها مع بنك الدم الكويتي. وكانت الشركة قد أقامت أسبوعها الصحي الماضي في أكتوبر الماضي، وتضمن برنامج الأسبوع العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية للموظفين حول التغذية السليمة والإسعافات الأولية والسكري وسرطان الثدي، بالإضافة إلى التبرع بالدم.