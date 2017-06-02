أطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب أولوية الأنشطة الصيفية لعام 2017 ـ 2018 والتي من شأنها أن تسهم في صقل وإثراء مواهب الشباب في شتى المجالات.

في هذا الصدد، قال مدير إدارة الأنشطة الترويحية عبدالله العدواني في تصريح صحافي: ان الوزارة منذ نشأتها وهي تهتم برعاية الشباب وتنمية مواهبهم، لذا حرصنا كل الحرص على عمل أولويات تساهم في خدمة الشباب.

وأضاف: إن من أبرز ما تقدمه أولولية الأنشطة الصيفية لدى الشباب، التركيز على تأهيل الشباب وصقل أوقات فراغهم لما يسهم في بناء الوطن.

وأوضح العدواني أن هناك العديد من المعايير التي يجب توافرها أثناء تقديم الأولوية تتمثل في إقامة دورات تدريبية تشمل كل المجالات البدنية والثقافية والتربوية والاجتماعية التي تخدم الشباب. وأشار إلى ضرورة أن تتناسب الأنشطة المقدمة مع كل الفئات العمرية وذلك من عمر 14 إلى 34 سنة للذكور والإناث، وأن تقدم الدورات من قبل المدربين الشباب.

ودعا العدواني الشباب إلى الانخراط في الدورات والورش التدريبية ليسهموا في بناء وطنهم لأنهم هم ركائز المجتمع.

وذكر أن من أهم الشروط التي يجب توفرها في الأولوية المقدمة تنمية مهارات الشباب وهوايتهم في الصيف واستثمار أوقات الفراغ بالأنشطة الصيفية والاجتماعية لتعزيز قيم المواطنة والقيم الأخلاقية لدى الشباب.

وأشار العدواني إلى أن الوزارة بدأت بتلقي طلبات الأولويات من 25 مايو الماضي ومستمرة بذلك إلى 25 الجاري، بينما يتم تنفيذ الأولويات التي تنطبق عليها الشروط في شهر أغسطس المقبل.