فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمات أن مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة سيتم صرفها خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد اعتماد الربط المالي مع وزارة المالية، مضيفا أن المستفيدين من هذه المكافآت نحو 5300 موظف بتكلفة مالية تقدر بـ 4.2 ملايين دينار. وقال إن المكافآت ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية بواقع 2500 دينار لوكيل الوزارة و2000 دينار للوكيل المساعد و1500 لمدير الإدارة و1250 للمراقب و1000 لرئيس القسم و850 لرئيس الشعبة.

وأضاف أن مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة تقدر بـ 800 دينار ولشاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة تبلغ 600 دينار، وشاغلي الوظائف الفنية المساندة والمعاونة تبلغ 300 دينار، أما الموظفون غير الكويتيين العاملون على بند العقود الخاصة وبند المكافآت فتبلغ 200 دينار.