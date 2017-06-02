عادل الشنان

أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان الخدمة المدنية بأن العمل جار لوضع آلية استقبال ابناء الكويتيات وتسجيلهم حسب المرسوم رقم 17 لسنة 2017، مشددة على انه في حال الانتهاء من تحديد آلية الاستقبال سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر حسابات ديوان الخدمة المدنية في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد سبق لديوان الخدمة المدنية أن أصدر قرارا إداريا بهذا الشأن رقم 3 لسنة 2017 تضمن توضيح منح الافضلية بالتعيين لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية بعد الكويتيين مباشرة بالعقد المقرر قانونا وبالمكافأة الشهرية المقررة لغير الكويتيين حسب نوع العقد الواجب الإبرام وفقا للشروط المنظمة له بشرط تقدم محددي الجنسية بالبطاقة المدنية، أما التعاقد مع المقيمين بصورة غير قانونية فلا يكون إلا بعقد الاستعانة بالخبرات على بند المكافآت وبالمكافأة المقررة قانونا لغير الكويتيين المتعاقدين بهذا العقد.