فرج ناصر

أكد مدير عام ادارة الطيران المدني يوسف الفوزان ان ادارة الطيران المدني بانتظار ديوان الخدمة المدنية لاعتماد مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الإدارة ممن حصلوا على تقدير امتياز وجيد جدا، وذلك حسب شروط ولوائح الديوان والشروط الخاصة بإدارة الطيران المدني. واضاف انه جار الانتهاء من اعداد قوائم الموظفين المستحقين تمهيدا لصرفها قريبا بعد اعتمادها بشكل نهائي من رئيس الطيران المدني. من جانب اخر، تم تثبيت وتدوير عدد من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام في ادارة الطيران المدني، ومن ابرز الذين تمت ترقيتهم فهد العبيدلي الذي اصبح مديرا للإدارة المالية بإدارة الطيران المدني خلفا لمديرها السابق الذي تقاعد، ويذكر ان الادارة المالية كانت شاغرة لبعض الوقت بالانابة.