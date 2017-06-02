بشرى شعبان

كشف مدير ادارة رعاية الأحداث حمد الخالدي عن قيام الإدارة وبالتنسيق مع إدارة التوعية والارشاد في قطاع الرعاية الاجتماعية بوضع برنامج متكامل للأبناء خلال شهر رمضان المبارك يتضمن العديد من البرامج والمحاضرات الدينية حول فضائل الشهر المبارك.

وقال الخالدي في تصريح صحافي ان الإدارة تعمد سنويا الى تنظيم أنشطة خاصة بهدف تقوية الوازع الديني لدى الأبناء بالإضافة إلى تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وأضاف ان الإدارة الى جانب الأنشطة الدينية تحرص على تنظيم برامج ترفيهية توعوية عبر تنظيم افطار يومي للنزلاء جمعيا داخل كل دار من الدور بحضور جميع العاملين معهم من مشرفين وملاحظين وموظفين الى جانب منح الأبناء الذين يسمح وضعهم القانوني اجازة خارجية لقضاء بعض ايام الشهر الفضيل مع اسرهم، كما تسمح لأولياء الأمور بالإفطار يوما في الأسبوع مع أبنائهم داخل الدور، اضافة الى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات تشجيعية للنزلاء تضيف من جو الألفة بين النزلاء بشكل يومي داخل كل دار من دور رعاية الأحداث.