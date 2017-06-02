فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن افتتاح نفق قرب نادي الكويت باتجاه مدينة الكويت ضمن مشروع تطوير طريق الجهراء، وذلك بعد عيد الفطر المبارك، موضحا أن افتتاح النفق يعد جزءا مهما وحيويا من المشروع الذي يسهم بدوره في تسيير الحركة المرورية بالمنطقة ذات الكثافة المرورية المرتفعة، خاصة في أوقات الذروة.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان الافتتاح المزمع يأتي ضمن مشروع تطوير طريق الجهراء أحد المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها وزارة الاشغال العامة بكلفة إجمالية 264.563 مليون دينار، وقد بلغت نسبة إنجازه 94% حتى الان ويسير بخطى ثابته نحو الانجاز والتسليم نهاية العام المقبل 2018، للاستفادة منه في تسهيل الحركة المرورية وانسيابية المرور ورفع مستوى الخدمات وزيادة مستوى الأمن والسلامة، لافتا الى إنشاء 17.7 كم من الجسور العلوية بطريقة القطع المسبقة الصب و7.3 كم بطريق الجهراء الرئيسي و2.4 كم للطرق المتقاطعة معها و8 كم من المنحدرات، ونفق بطول 620 مترا، بالاضافة الى الطول الاجمالي لطرق الوصل بالمستوى الارضي 1 كم، والطول الاجمالي لطرق الخدمة 15.1 كم، و4 الى 6 حارات مع طرق الوصل و7 دوارات و5 تقاطعات.

وأوضح الحصان أن الانجازات التي يحققها قطاع هندسة الطرق حاليا تأتي بدعم ومساندة وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع الذي يحرص على متابعة المشاريع والوقوف على آخر المستجدات بها أولا بأول، مشيرا الى حرص القطاع على المضي قدما في سياسة تسلم الاجزاء المنتهية من المشاريع، ودمجها في شبكة الطرق لتطويرها وتحديثها والاستفادة بها في الحد من الآثار السلبية للاختناقات المرورية وتقليل الحوادث المرورية ورفع معدلات السلامة والأمان على الطرق وجعلها في جاهزية تامة لاستيعاب الكثافة المرورية المرتفعة خاصة في أوقات الذروة.