￼ 278 ديناراً للمؤهل الجامعي و250 للدبلوم و222 للثانوية و216 للمتوسطة و211 للأقل

مريم بندق

كشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن دستورية موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على منح المرأة الكويتية الموظفة والمتزوجة العلاوة الاجتماعية للأبناء في حال عدم تقاضي الزوج تلك العلاوة.

وأعربت المصادر عن أهمية مبادرة حكومية تتمثل في إصدار قرار بمنح المرأة الكويتية الموظفة، والمتزوجة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج بدلا من انتظار صدور قانون ملزم للحكومة.

وأوضحت المصادر أن هذه المبادرة ضرورية، استباقا لإحالة اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرها إلى المجلس، تمهيدا لإصدارها القانون المطلوب، لافتة الى موافقة الحكومة في مجلس 2013 على منح هذه العلاوة للمرأة بقرار وليس بقانون، فضلا عن إيمان الحكومة المعلن بمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري.

وقالت المصادر: إن العلاوة الاجتماعية تصرف الآن للمرأة الكويتية المتزوجة- بمن فيهن المتزوجات اللاتي لا يحصل أزواجهن على تلك العلاوة- والعزباء على حد سواء بفئة «أعزب».

وبحسب القرار المعمول به الآن، والذي يطبق على الرجل المتزوج، سيكون مبلغ العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة ولديها أولاد ولا يتقاضى زوجها تلك العلاوة حسب الفئات التالية:

٭ الحاصلة على مؤهل جامعي 278 دينارا بدلا من 190 دينارا.

٭ الحاصلة على الدبلوم او الثانوية العامة + دورات تدريبية لمدة سنتين 250 دينارا بدلا من 169 دينارا.

٭ الحاصلة على الثانوية العامة او المتوسطة + دورة تدريبية لمدة سنة 222 دينارا بدلا من 147 دينارا.

٭ الحاصلة على الشهادة المتوسطة 216 دينارا بدلا من 141 دينارا.

٭ الحاصلة على ما دون المتوسطة 211 دينارا بدلا من 136 دينارا.