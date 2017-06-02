عادل الشنان

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية أن إنتاجية العمل في غالبية الجهات الحكومية قد انخفضت بنسبة 30 ‎%‎ تقريبا منذ تطبيق نظام البصمة عن السابق حين كان يتم الالتزام بساعات العمل الرسمية من خلال نظام التوقيع عند المسؤول المباشر.

وقال المصدر إن هذه النتيجة جاءت بعد دراسة لعدد من التقارير الخاصة بالناتج الفعلي لساعات العمل في مختلف الجهات الحكومية التي تم رصدها من قبل موظفي قطاع شؤون التوظيف ومن الاجتماعات مع عدد من مديري الأقسام وتقاريرهم بشأن إنتاجية عدد من الموظفين تم اختيارهم بشكل عشوائي لإعداد الدراسة.

وأشارت التقارير إلى أن عددا كبيرا من الموظفين الحكوميين ملتزم بالوقت المحدد لتسجيل البصمة في بدء العمل ونهايته رسميا، إلا أنهم باتوا غير ملتزمين بالتواجد على مكاتبهم لإنجاز الأعمال المنوطة بهم مما انعكس سلبا على الإنتاجية ونسب الإنجاز.