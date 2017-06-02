التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، مع وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة فيتولد فاتشكوفيسكي على هامش أعمال جلسة الجمعية العامة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن لعامي 2018 - 2019.

واستعرض المسؤولان خلال لقائهما مساء امس الخميس مجمل القضايا الإقليمية والدولية وأوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما التقى الخالد وزير خارجية جمهورية رومانيا ثيودور مليسكانو، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول المستجدات على الساحة الدولية.

والتقى الشيخ صباح الخالد مع رئيس الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاجكاك ، مقدما التهنئة للاجاك على انتخابه رئيسا للدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته القادمة.

واعرب عن تطلع دولة الكويت للتنسيق والتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتى المجالات مجددا تأكيد دولة الكويت على التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وبدوره أعرب لاجاك عن خالص شكره وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في دعم ومساندة الأمم المتحدة وأجهزتها التابعة لها مثمنا عاليا جهودها ودورها الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.