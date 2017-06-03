قواتنا المسلحة حققت نتائج مشرفة تعد مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي

اليقظة والاستعداد والتأهب التام للقيام بالمهام العسكرية بكل كفاءة واقتدار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بزيارة للقوات الكويتية المشاركة في «إعادة الأمل» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، ويرافقه رئيس الأركان العامه للجيش الفريق الركن محمد الخضر وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.

وكان في استقباله لحظه وصوله للمنطقة الجنوبية قطاع العمليات الاول مساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش وقائد المنطقه الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري وقائد القوة اللواء عمير العمري، وعدد من ضباط القوة البرية الكويتية المشاركة.

وهنأ وزير الدفاع القوة المشاركة من ضباط وضباط الصف والأفراد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعرب عن فخر واعتزاز الجيش الكويتي برجاله البواسل لما يقومون به من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم.

كما نقل تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا ووقوف ومساندة الكويت حكومة وشعبا لدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون والدول العربية المشاركة في التحالف العربي ـ الإسلامي الموحد لإعادة الشرعية لليمن الشقيق، ومؤكدا أن أمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن الكويت، معربا عن تسخير كل الإمكانيات لخدمة الاشقاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

بعد ذلك توجه والوفد المرافق له إلى قطاع العمليات الثاني وكان في استقباله قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الركن طيار سليمان الفايز، وعدد من ضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة.

ثم وجه الشيخ محمد الخالد كلمة للقوات المشاركة نقل من خلالها تحيات وتقدير وتهنئة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات، وتمنى لرجال الجيش الكويتي المشاركين في المملكة العربية السعودية الشقيقة أن تحفظهم عناية الرحمن والتوفيق والنجاح في إتمام مهامهم وواجباتهم في أداء واجبهم الوطني ومساندة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أثنى على ما حققته القوات المسلحة الكويتية من نتائج مشرفة يعد مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي، كما أشاد باليقظة والاستعداد والتأهب التام للقيام بالمهام العسكرية بكل كفاءة واقتدار، مشيد بالروح القتالية العالية التي يتمتعون بها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والامة العربية والاسلامية.