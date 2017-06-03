«أستاذي ومعلمي»
الفنانة المصرية رانيا يوسف ضيفة برنامج «شيخ الحارة» مع الإعلامية بسمة وهبي على قناة القاهرة والناس متحدثة عن الفنان الراحل نور الشريف الذي اختارها لتعلب احد الأدوار الثانوية في مسلسل عائلة الحاج متولي، حيث لفتت نظره كثيرا وكان يقوم بتوجيهها باستمرار وقال لها بعد انتهاء التصوير: ستصبحين نجمة كبيرة قريبا جدا.
«سعيدة بتحول الإعلام من التركيز على حياتي الشخصية إلى مهنتي»
المغنية البريطانية «ريتا أورا»، 26 عاما، متحدثة عن شعورها بالهدوء إثر ملاحظتها لتركز الأخبار المتعلقة بها مؤخرا على أغنياتها الجديدة وعلى جولاتها الغنائية، بدلا من نشر الشائعات عن علاقاتها العاطفية.
«راح أسويها فيك يا رامز يا مجنون»
المذيعة الأردنية الجميلة علا الفارس لبطل برنامج المقالب رامز جلال بعد انتهاء المقلب واكتشاف الخدعة في برنامج رامز تحت الأرض، حيث خرجت نظرت اليه وقد زال الرعب عن وجهها قائلة: شنو سويت فيني يا مجنون، ما كنت اتخيل ان يجي يوم وتضحك عليا يا رامز، لكن بوعدك راح اسويها فيك يوم من الأيام وقريبا.
ماذا قالت الفنانة رانيا يوسف عن الراحل نور الشريف؟.. وكيف وصفت المطربة ريتا أورا تدخل الإعلام في حياتها الشخصية؟.. ورد قاس من علا الفارس على رامز جلال