أعلن اتحاد المكاتب الهــندســـية والــدور الاستشاريــة انـعــقاد جمعيته العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة، واعتماد تقارير الاتحاد المالية والإدارية للعام الماضي.

وذكر بيان لرئيس الاتحاد م.بدر السلمان وأعضاء مجلس الإدارة، انه يمكن لكل عضو من الأعضاء الذين انقضى على تأسيس مكاتبهم مدة 10 سنوات بدون انقطاع على أن يكون مسددا لجميع اشتراكاته حتى تاريخ إبداء رغبته في الترشيح للعضوية بمجلس الإدارة.

وأضاف بيان الاتحاد أنه على الراغبين تقديم طلباتهم قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع وقد تم نشر هذه المواعيد في لوحة إعلانات الاتحاد، لافتا الى أنه ووفقا للنظام الأساسي يحق لمجلس الإدارة استبعاد قبول الرغبة في الترشيح من الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

وذكر بيان الاتحاد ان الجمعية العمومية التي ستعقد في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأحد 11 الجاري بمقر الاتحاد في جمعية المهندسين، حيث ستناقش التقريرين الإداري والمالي للعام 2016 واللذين يمكن الحصول عليهما من مقر الاتحاد، كما ستبحث الجمعية العمومية إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصدق عليها من محاسب قانوني والموافقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة واختيار المدقق المالي للعام المقبل، هذا بالإضافة الى انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة 4 سنوات قادمة والنظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.