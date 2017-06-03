أعلنت جمعية المهندسين عن فتح باب الاشتراك بمسابقتها القرآنية – الرمضانية التاسعة، لجميع انباء وبنات المهندسين والمهندسات الأعضاء بالجمعية.

من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات العامة بالجمعية م. محمد عوض: إن الجمعية قررت إقامة هذه المسابقة بسنختها التاسعة لفئتين عمريتين، موضحا أن الفئة الأولى ستكون للأطفال من سن 6 الى 12 عاما من حفظة سورة النبأ، والفئة الثانية من سن 13 الى 18عاما لحفظة سورة الرحمن.

وزاد عوض، أن باب المشاركة مفتوح لجميع من تنطبق عليهم الشروط شريطة أن تكون عضوية ذويهم صالحة للعام الحالي، وأن يقدموا صورا عن بطاقاتهم المدنية للجنة العلاقات العامة حتى يوم 11 يونيو المقبل، لافتا الى أن المسابقة ستقام بعد صلاة تراويح يوم 12 يونيو بمقر الجمعية حيث سيتم في نفس اليوم إعلان النتائج وتكريم الفائزين.

وقال عوض: إن الجمعية قد خصصت مكافآت مالية للفائزين الثلاثة من كل فئة بحيث سيحصل الفائزان بالمركز الأول من الفئة الأولى والثانية على مبلغ 150 دينارا لكل فائز على حدة، والفائزان بالمركز الثاني في الفئتين على مبلغ 100 دينار لكل واحد منهما، وسيحصل الفائزان بالمركز الثالث على 50 دينارا لكل فائز على حدة أيضا، داعيا جميع الزملاء والزميلات الى تسجيل أبنائهم والمشاركة بالمسابقة التي سيقوم بتحكيمها شيوخ معتمدون من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.