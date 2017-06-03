النخلة والسدرة عزيزتان في نفوس الكويتيين جميعاً المزارع أحمد الفجي نموذج للارادة القوية والعزيمة الماضية في التعمير والانتاج مهما اشتدت وطأة المرض، فقد أصيب هذا المزارع الكريم بجلطة حادة منذ بضع سنوات أسفرت عن إعاقة في حركة اليد اليسرى والقدم. لكن هذا وذاك لم ولن يقعداه عن الحركة الدائبة والإنتاج المثمر في مزرعته الشاسعة في المدخل القديم لمنطقة الوفرة الزراعية في أقصى جنوب الكويت، مؤكدا أن العقل السليم والإرادة الحازمة سر قوة الانسان.

صحيح ان غيابه عن مزرعته عدة شهور للعلاج في الخارج وهروب عدد من عماله أثناء هذا الغياب القسري قلّص المزروعات الحقلية والمحمية في مزرعته في الوفرة فلم يزرع البطاطا لموسمين متتاليين وهو الذي كان شهيرا بإنتاجها.

لكن الحياة بدأت تدب من جديد حتى ان بعض عماله عادوا بعودته اليها، فلطالما كان كريما معهم جميعا من دون استثناء في أوج قوته، وناكر الجميل ابن حرام.

ورغم بطء حركته إلا أنه قبل تصويره في بعض أرجاء مزرعته، وخصوصا في ظلال نخيله المثمر وبين مزروعاته الحقلية من البامية التي سبقها البصل والكوسا، أما في بيوته الزراعية المحمية، فقد كانت لاتزال تجود بالطماطم والباذنجان والفلفل الحار والبارد، وقت زيارتنا له آخر الاسبوع الثاني من شهر مايو 2017، مما يدل على أن الشدائد تصقل الفرد العزيز النفس ولا تقعده عن العمل المثمر، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.

مشكلة التسويق مزمنة

وبعد سرده لمعانــاتــه الشخصية ورحلته العلاجية الطويلة في جمهورية التشيك وألمانيا والمستمرة في بلاده الكويت انتقل للحديث عن معاناته الزراعية، بل ومعاناة اخوانه المزارعين المنتجين والتي يعزوها الى مشكلة التسويق، يقصد مشكلة تسويق المنتجات المحلية، فيبدي استغرابه من عجز الجهات المعنية أهلية كانت أو حكومية عن إيجاد الحلول الجذرية لها، ويقول: مشكلة لها أكثر من ربع قرن من دون حل، بل وتتفاقم بشكل يهدد الإنتاج الوطني، ففي معظم أيام الإنتاج، نضر لبيع معظم إنتاجنا الثمري بأقل من سعر عبوته الفارغة، فهل يُعقل هذا؟! وإلى متى بل وإلى أين.. نسأل ونحن صابرون إن شاء الله فدواء الدهر الصبر عليه، والتفاؤل شعارنا لأنه نور الحياة ودليل صدق الايمان بالله.

وختم المزارع «الفجي» بالتوصية على الإكثار من زراعة النخيل والبمبر في مزارع الكويت كلها بقوله: النخلة والسدرة عزيزتان علينا نحن الكويتيين ونحن نحنُّ الى ماضي الأجداد والآباء المكافحين الصامدين وسط الصحراء، لذا تجدنا نهتم بما كانوا يهتمون به من تربية ابل وغنم وماعز ونزرع النخلة والسدرة والبمبر، تكريما لذكراهم الطيبة، وسواء ربحنا أم خسرنا مالا منها، فنحن نشعر بالراحة النفسية معها وفي ظلالها وأنا شخصيا تجدني معظم أيام الأسبوع في مزرعتي قبل مرضي وبعده، وليبارك الله للجميع بالصحة والمال والولد!

في الجمعية العمومية العادية للاتحاد الكويتي للمزارعين:

قبول التقرير الإداري ورفض المالي والمجلس مخوَّل برفع القضايا على المتجاوزين

براك الصبيح: ضاحية تسويقية في العبدلي وفي الوفرة لتوفير كل الخدمات للمزارعين

بدر الشريعان: التعاون بين المزارعين وممثليهم.. يحقق الإنجازات الزراعية المأمولة

نايف العجمي: أعمال مجلس الاتحاد الجديد.. تبشر بالخير وكفانا مشاكل واختلافات

بدر العميري: المزارعون المنتجون في موقف صعب.. والمطلوب وقف خسائرهم المالية عقدت الجمعية العمومية العادية (السنوية) للاتحاد الكويتي للمزارعين اجتماعها في مبنى الاتحاد الرئيسي بالشويخ مساء الاربعاء الماضي برئاسة رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين المنتخب براك فهد الصبيح.. حيث تمت مناقشة التقريرين الاداري والمالي للاتحاد الكويتي للمزارعين حتى 31/3/2017 وبعد مناقشتها مع عدد من المزارعين حضور الجمعية تم اعتماد التقرير الاداري والتحفظ على التقرير المالي حتى فبراير 2017 وهي الفترة التي يتحمل مسؤولية الصرف فيها مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الاسبق وقد خول اعضاء الجمعية مجلس ادارة الاتحاد الحالي باتخاذ ما يراه مناسبا من أجل معالجة التجاوزات المالية في التقرير المالي حتى فبراير 2017 ورفع دعاوى قضائية لدى وزارة العدل في الكويت لحسم الأمور المالية التي هي امانة للمزارعين لدى الاتحاد.. مؤكدين ما ذهب إليه رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح بأنه وزملاءه المنتخبين تسلموا مسؤولية الاتحاد في 7/2/2017 وعليه فهم ليسوا مسؤولين عما جرى قبل هذا التاريخ من واردات ومصروفات مالية موضحة في التقرير المالي السنوي للاتحاد.

وفي كلمته أمام الحضور استعرض «الصبيح» الانجازات التي حققها المجلس أو يسعى لتحقيقها خدمة لجموع المستهلكين كما عرض بعض المشاريع المستقبلية التي يأمل المجلس انجازها بالتعاون مع المزارعين قريبا في المناطق الزراعية وخصوصا مشروع بناء سلسلة من المحلات وسط كل من الوفرة والعبدلي، لتكون هناك ضاحية تسويقية وحرفية وسط القشعانية في العبدلي بدلا من العشوائيات الأخيرة فيها، تتوافر فيها كل الخدمات ولاسيما الحرفية للمزارعين.. ومثلها وسط الوفرة.

وقال الصبيح: «إننا في مجلس ادارة الاتحاد محتاجون لوقفة المزارعين بجانبنا وتعاونهم معنا من أجل تنفيذ عدة مشاريع زراعية واعدة تسهل عملية تصريف الانتاج بطريقة حديثة متطورة، ومؤكدا ان تنفيذ تلك المشاريع سينعكس بالخير ليس على المزارعين وحسب، ولكن على اتحادهم، فيغدو مؤسسة قوية تستطيع المشاركة في تنفيذ المشاريع الرائدة في البلاد، فتتحسن ميزانيته وتزداد ارباحه السنوية، ويكون أقوى على الصمود والثبات في وجه التحديات التي تحاول النيل منه وإضعافه.

ودمتم أيها المزارعون قوة انتاجية خيرة في ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، وعاشت الكويت وشعبها حرة أبية».

وقال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح ان جدول الأعمال يتضمن التقرير المالي والإداري علما بأن مجلس إدارة الاتحاد الحالي تسلم مهام عمله في الاتحاد في السابع من شهر فبراير من العام الحالي وغير مسؤول عما سبق هذا التاريخ، لكن رأي مجلس الإدارة ان تكون هناك شفافية كاملة في جميع البيانات الموجودة في التقرير المالي ليطلع أعضاء الجمعية العمومية على تلك الأرقام والمخالفات كاملة دون نقصان وقال الصبيح: بالرغم من قصر المدة إلا اننا أصبحنا نتحدث عن الإنجازات التي تم تحقيقها كالاتفاق الذي تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لإنجاز معاملات المزارعين في مقر الاتحاد توفيرا للوقت والجهد.

وسنعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير خدمة فحص العمالة في المستوصفات الموجودة في المناطق الزراعية (العبدلي والوفرة)، بالإضافة الى محاولتنا تنظيم الهيكل التنظيمي للاتحاد.

وأوضح ان اليد الواحدة لا تصفق ولهذا نحتاج الى نصائحكم وتوجيهاتكم فلا تبخلوا بها علينا فلنكن يدا واحدة تقدم المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة.

وأشار الى ان الاتحاد سيعمل على توفير الديزل للمزارع المنتج في كل من العبدلي والوفرة بأسعار مخفضة من خلال البطاقة المدنية باستخدام تقنية معينة لا تسمح بالحصول على الديزل إلا للمزارعين المنتجين ولن تمنح لغيرهم.

وقال: لقد تقدم الاتحاد بكتاب الى المجلس البلدي لإضافة العديد من الأنشطة الجديدة في مركز الضاحية الموجود في العبدلي والوفرة من محلات لتصليح الأجهزة الكهربائية والمخرطات، وذلك بهدف توفير الخدمات اللازمة لكل متطلبات المزارعين.

وتابع الصبيح: «مع الأسف ان أهم المنافذ التسويقية لدى الاتحاد فرّط بها المجلس السابق لمستثمرين بطرق سهلة وتنفيعية وعقود مدتها ما بين عشرة وعشرين عاما، ومنذ تولينا ادارة العمل في الاتحاد حاولنا تصحيح الأوضاع ومخاطبة المستثمرين، واستجاب المستثمر في سوق الأندلس بالطرق السلمية مشكورا وتمت إعادة السوق الى الاتحاد ولاتزال المحاولات جارية لاستعادة سوق الجهراء، واذا وجدنا صدا سنطرق باب المحاكم الكويتية التي نؤمن بأحكامها العادلة لاستعادة جميع حقوق المزارعين».

مشاركة جماعية

من جانبه، أكد أمين الصندوق بدر الشريعان ان مجلس ادارة الاتحاد حريص على مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في كل قراراته لأنهم هم أصحاب القرار ونحن من سيتبنى مطالبكم لتحقيقها والتوجه للقاء المسؤولين بالجهات الحكومية وأعضاء اللجنة الزراعية البرلمانية لتشريع قوانين للمطالب ولن ندخر اي جهد لتحويل تلك الاقتراحات الى قوانين.

تذليل العقبات

بدوره، قال المزارع نايف العجمي: على الرغم من الفترة البسيطة التي تسلم بها مجلس إدارة الاتحاد الحالي والتي لم تتجاوز الأربعة شهور إلا ان المزارع الكويتي يرى وجود اتحاد يطالب له ويسعى لتذليل العقبات التي مع الأسف لم نره من قبل، فمجلس الإدارة الحالي متفاهم مع بعضه البعض مما يعود بالفائدة على المزارع والقطاع الزراعي.

مشاكل التسويق مزمنة

من جانبه، قال المزارع بدر العميري ان عملية التسويق باتت تواجه العديد من المشاكل التي يجب ان توضع لها حلول جذرية تمكن المزارع من تسويق منتجاته، بسعر مربح، وقال العميري: قد لا أريد ان أربح لكن لا أريد ان أخسر حتما، وعبّر عن أسفه لكون مفهوم الأمن الغذائي غير واضح في الكويت، ومشكلة التسوق تتفاقم عندنا.

وأضاف ان هناك قضية مهمة بالنسبة لكل مزارع وهي مشكلة العمالة الزراعية البنغالية كونها الوحيدة المدربة على أمور الزراعة ولهذا نتمنى من الاتحاد العمل على سرعة انهاء هذه المشكلة، ويؤسفني ان أقول ان المزارع يلقى الأمرين كي يحصل على موافقة الجهات المعنية لجلب العمالة البنغالية.

خدمة المزارع المنتج

من جانبه، قال المزارع عبدالوهاب النقي: نتقدم بكل الشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على جهودهم المبذولة لخدمة المزارع وانا على ثقة بقدرة الأخ براك الصبيح على إعادة لم شمل المزارعين الكويتيين مرة اخرى. ونوه الى أهمية إعادة الدعم الحكومي للنخلة المثمرة كي لا نستمر في بيع نخيلنا المثمر، وتابع أتمنى من مجلس ادارة الاتحاد تكليف مكتب جديد لتدقيق الحسابات الخاصة بالاتحاد حتى نحصل على تقرير مالي دقيق وحيادي.

تنويع مصادر الدخل

من جانبه، قال المزارع خالد العدواني ان المشاكل عديدة ومتنوعة لكن هناك امورا مهمة جدا خاصة اننا نريد ان يكون للاتحاد مصادر دخل تمكنه من العمل والإنجاز لأن الاتحاد من غير وجود ميزانية لا يمكنه العمل او الإنجاز.

أما المزارع حسين الشايع فقال ان ميزانية الاتحاد تعاني من الهدر وهو ما بات واضحا من خلال بند النقد بالبنوك والصندوق خلال الأعوام القليلة السابقة لهذا كلنا أمل ان يعمل المجلس الحالي على تصحيح كل الأخطاء وإعادة الأمور الى مجراها الطبيعي، وقال ان مشكلة هروب العمال مشكلة المشاكل بالنسبة للمزارع الكويتي ومن الأهمية وقف الاستيراد المماثل لمنتجاتنا.

تكاتف وتعاون

بدوره، ناشد المزارع جاسم سهيل الشمري جميع المزارعين التكاتف مع مجلس إدارة الاتحاد وعدم ترك الحبل على الجرار لبعض الوافدين كي يتحكموا بالأدوات الزراعية ويرفعوا الأسعار على المزارعين.

ونوه بأهمية متابعة المجلس للمطالب الداعية الى تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع الذي ضرب مزروعاتنا في الشتاء خاصة البطاطا.

وطالب الشمري المزارعين بأن يصطفوا صفا واحدا من أجل حل مشاكلهم والارتقاء بالقطاع الزراعي للأفضل وهذا لا يتم إلا من خلال التعاون مع مجلس الإدارة الذي نثمن سعيه الجاد لحل المشاكل السابقة والحالية واللاحقة في المناطق الزراعية.

ودعا الى تطوير مستوصف العبدلي مبنى وادارة وعلاجا رحمة بمراجعيه المتزايدين.

المدعج يدعو لتشكيل مجلس استشاري زراعي في الكويت

دعا د.عبدالمحسن المدعج إلى تشكيل مجلس استشاري من كبار المزارعين في المناطق الزراعية لإسداء النصح وإبداء الرأي وتقديم المشورة والعمل على معالجة بعض قضايا المزارعين مع بعضهم البعض، خصوصا التي تتعلق بإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.. مركزا على أهمية إنهاء الخلافات بين ممثلي المزارعين أو القائمين عليه قديما وحديثا بهدف التفرغ الكامل لمناقشة قضايا المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المسؤولين في جهات الدولة المعنية بأمر الزراعة والمزارعين في البلاد!.

الزراعيون الأوائل

خالد سالم الجميعان (أبوسالم)

يُعتبر المزارع الكويتي خالد سالم الجميعان من مؤسسي منطقة العبدلي الزراعية في أقصى شمال الكويت، فقد حاز مزرعة فيها من عام 1985 حتى 1990، كما كان من الناشطين الزراعيين البارزين في الساحة الزراعية.. كان قريبا من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين آنذاك، مساعدا ومؤيدا لقضاياه العديدة، من خلال عضويته في مجلس الأمة أوائل الثمانينيات، ثم من خلال توليه منصب الوزير في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثم وزارة المواصلات العامة، إذ يشهد له المزارعون القدامى بأنه ساعدهم كثيرا في تسهيل جلب العمالة البنغالية المرغوبة والصامدة في مزارعنا الحدودية وفي إيصال الخدمة الهاتفية لجميع المزارع في المناطق الزراعية النائية.

مجرد سؤال.. لوزارة الكهرباء

لماذا الاعطال الكهربائية على امتداد الطريق الرئيسي المؤدي الى منطقة الوفرة الزراعية وخصوصا عند مدخلها القديم (طريق مركز المطافئ)، فتسود العتمة ويعم الظلام في الليالي ابتداء من مزرعة ورثة المرحوم هادي الحويلة حتى دوار دسمان، هذا الطريق ضيق ومعتم والحوادث المرورية عديدة.. فهلا تمت اضاءة اعمدة النور المنتصبة على جانبية اليوم قبل الغد؟ هذا ما نأمله ولكم الشكر مقدما ومؤخرا!

بصيص أمل لدى المزارعين

بقلم: عدنان مكّاوي

لمست من خلال حضوري الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للمزارعين مساء الاربعاء 24 مايو الماضي ومن خلال احاديثي مع عدد من اعضائها المزارعين انتظارا لاكتمال نصاب حضورها، لمست بصيص امل لدى الحضور بأن يفلح مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين المنتخب برئاسة براك الصبيح باعادة امور هذا الاتحاد العريق الى طبيعتها في السنوات الاولى من انشائه في العام 1974، اقصد في السنوات التي كان المزارعون يجرون وراء بعض زملائهم ليرشحوا انفسهم لمجلس ادارته، وليس كما يحدث منذ سنوات قلائل ان يلهث بعض المزارعين وراء زملائهم متخذين كل السبل والوسائل الممكنة ليفوزوا بإدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين وكأنه شجرة تطرح ذهبا او دجاجة تبيض لؤلؤا ومرجانا!

وهذا ما لمح به المزارع خالد العدواني في مداخلته الرائعة امام اعضاء الجمعية العمومية السنوية الاخيرة للاتحاد عندما قال: انا متفائل، الآن عندنا اتحاد يديره ناس تبي تشتغل، وتبي تبتعد عن الخلافات التي عصفت بالاتحاد واشغلته عن مشاكلنا وهمومنا نحن المزارعين المنتجين، فحول العديد منا مزارعهم الانتاجية الى استراحات ترفيهية.

نعم، نريد اتحادا يساند المزارع في معركته الضارية من اجل استزراع الصحراء الحدودية النائية وتعميرها، وليس اتحادا يطلب ان يسانده المزارعون ماديا، لذا نجد امين صندوق الاتحاد الكويتي للمزارعين بدر الشريعان متحمسا لفكرة قبول اشتراك كل من يحوز قسيمة زراعية في الاتحاد الكويتي للمزارعين بمبلغ زهيد جدا ليشارك بفاعلية وايجابية في الميدان الزراعي الشاسع.

كما نجده متحمسا لفكرة اعادة هيكلة الاتحاد وتنظيمه ليعرف كل موظف فيه ما له وما عليه، وكي لا يتواجد فيه موظف او موظفة لا نفع منه او منها، فالاتحاد وان كان نقابة فهو ليس نقابة اجتماعية خيرية، لكن نقابة مهنية، تقدر العاملين المنتجين المثمرين ولا يعترف بالبطالة المقنعة او السافرة.

ببساطة: الاتحاد ليس وعاء عسل يمكن لمن هب ودب ان يغرف منه!

ان مزارعينا وان كان يظن البعض انهم بعيدون، قريبون، تجدهم بقربك عند حاجتك الفعلية، انهم واعون مستنيرون في الاغلب او الاعم، لذا فإنني لا استغرب عند سماعي المزارع حسين الشايع يرصد هدرا من ميزانية الاتحاد الكويتي للمزارعين لدى فتح باب النقاش حول تقريره المالي لسنة 2017، الامر الذي حدا بأعضاء الجمعية للتحفظ عليه وعدم اقراره، وهذا لم يحدث طيلة 42 عاما مضت من عمر اتحاد المزارعين، ومعه حق، فكيف مثلا ان يقدروا اعباء مجلة «المزارع» في ميزانية 2017 بنحو 44 الفا و409 دنانير وفي الميزانية التي سبقتها 2016 بنحو 35 ألفا و64 دينارا، كيف وصلنا الى هذا المبلغ او ذاك بعد ان كان الاتحاد يصرف على «المزارع» بذات المواصفات واحسن مبلغ لا يتجاوز الـ 10 آلاف دينار سنويا؟ ومع هذا، كان يطلب مني نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين آنذاك جاسم احمد الامير ـ الله يذكره بالخير ـ ان اقلل من مصاريف المجلة كي يغطي دعمها الحكومي تكلفتها من دون زيادة او نقصان!

هذه هي قمة المسؤولية والامانة والاخلاص، اما لمن يريد ان يكرم الآخرين ويساعدهم، ليحقق من خلالهم مكاسب اخرى، فليكرمهم من ماله الخاص وليس من مال المزارعين، انظروا الى التقرير المالي للاتحاد عام 2016/2017 وتمعنوا صفحاته جيدا وخصوصا بيان «ب، ص33» المبين فيها مصروفات الاتحاد، وهذا على ما يبدو ما يقصده المزارع خالد العدواني ومثله كثيرون من المزارعين الكويتيين المخلصين لبلادهم ومؤسساتها المختلفة.

المهم: الاتحاد الكويتي للمزارعين كان امانة لدى من يتولى ادارته منذ سنوات طوال، لذا كان المزارعون قريبين من اتحادهم يملؤون قاعة غرفة التجارة والصناعة عن آخرها في كل جمعية عمومية عادية كانت او غير عادية للاتحاد وليس كما يحدث الآن يحسبون الموظفين الوافدين ضمن حضورها! آه كم نحن تواقون لادارة اول الرجال المحترمين ولحضور ممثلي وزارة الشؤون.. مراقبين ومحاسبين في الجمعيات.

باختصار: المزارعون يريدون من ممثليهم ان يعطوا وان يسخوا، يريدونهم قدوة يمكن الاقتداء بها ونموذجا يمكن الاحتذاء به، يريدون امثال الشيخ علي الجابر الذي رفد ميزانية الاتحاد بعد تحرير الكويت بمبلغ محترم من دون ان تعلم يساره ما قدمت يمينه، وكذلك فعل المرحوم احمد فهد الطخيم، يريدون امثال المرحوم محمد احمد الرشيد وجاسم احمد الامير وغنام الجمهور الذين كانوا يكرمون رؤساء الوفود الزراعية العربية وغير العربية الزائرة من مالهم الخاص وليس من مال الاتحاد الذي كانوا يديرونه في الثمانينيات والتسعينيات.. وللكلام بقية!