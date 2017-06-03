تقوم لجنة زكاة العثمان بتنفيذ مشروع إفطار الصائم سنويا في رمضان داخل الكويت وخارجها.

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث الشريفة على فضل إفطار الصائم، فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء».

ولهذا المشروع أهمية كبيرة، حيث إنه يعمل على تحقيق مبدأ الأخوة في الإسلام، وكذلك يشعر فقراء المسلمين بأن لهم إخوانا من أهل الخير يتذكرونهم، ويحرصون على التواصل معهم، فضلا عن أن المشروع يعد بابا واسعا لغفران الذنوب، وعتق الرقاب من النار، كما أن فيه اجر الصيام فطوبى لمن فطر صائما.

وقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع 60 ألف شخص داخل الكويت و50 ألفا خارج الكويت.

ومن أهداف المشروع: كسب الأجر وابتغاء مرضاة الله تعالى، وتحقيق مبدأ التكافل في المجتمع المسلم، وإدخال السعادة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وفتح باب الصدقة واكتساب أجر الصائم أمام المحسنين (ولو بشق تمرة)، أما ميزانية المشروع فتقدر بـ 100000 دينار.

أما عن كيفية المساهمة في المشروع، فإن قيمة التبرع للوجبة الواحدة يبلغ دينارا وربع الدينار. وللمساهمة والتبرع: حساب رقم: 0119810010 بنك بوبيان أو الاتصال برقم: 22667780 - 99388878/ حولي - شارع تونس - خلف مدرسة الجيل الجديد بجانب مسجد الشايجي.