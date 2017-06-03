أعلنت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي عن قيامها بتسيير القافلة رقم 311 إلى اللاجئين السوريين في لبنان بالتعاون مع فريق عطاء الكويت والتي استفاد منها 700 أسرة أي حوالي 3500 مستفيد.

وتأتي القافلة ضمن مشروع قوافل الإغاثة التي تشرف عليها، في إطار الجهود المبذولة للإغاثة الشتوية إلى الشعب السوري من قبل المؤسسات الخيرية الكويتية.

وقال رئيس مكتب سورية في الرحمة العالمية وليد السويلم إن 3500 شخص استفادوا من الإغاثة المقدمة من تلك القافلة والتي اشتملت على توزيع سلال رمضانية تكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من 5 أشخاص لمدة شهر كامل، حيث تم توزيع 130 سلة غذائية في طرابلس و100 في عكار و100 في الضنية و120 في بيروت و50 في شحيم و100 في برجا و100 في صيدا.

وبين ان رمضان يأتي هذا العام في ظل واقع مؤلم يعيشوه اللاجئون السوريون منذ أكثر من 6 سنوات، فبعضهم يستقبل رمضان في مخيمات اللجوء، وبعضهم في مدن وقرى جديدة نزحوا إليها، وآخرون في دول أوروبية.

مشددا على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيدا للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين، منوها إلى أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها «الرحمة العالمية» لسورية منذ بداية الأزمة، بلغت أكثر من 75 مليون دولار تقريبا.

ودعا السويلم أهل الخير في كويت الخير إلى بذل المزيد من أجل دعم الشعب السوري، مؤكدا ان الحاجة ماسة لمزيد من المساعدات، موضحا ان الرحمة العالمية تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بالكويت، أو بالاتصال على الخط 1888808، كما يمكن التعرف أكثر على جهود الرحمة العالمية عبر موقع خير أون لاين

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