العتيبي: مساجد الأحمدي تحرص على تقديم كل ما هو جديد

أسامة أبوالسعود

قام وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي بزيارة الى مركز مسجد ضاحية جابر العلي التابع لإدارة مساجد محافظة الأحمدي بحضور مدير إدارة مساجد الأحمدي د.احمد العتيبي ومدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف احمد القراوي.

وقال عمادي إن وزاره الاوقاف والشؤون الإسلامية تفخر بما تقدمه إدارة مساجد الأحمدي في المراكز الرمضانية التابعة للمحافظة وخير دليل مركز مسجد ضاحية جابر العلي الرمضاني الذي جسد معنى وقيمة التعاون والشراكة سواء كان بين موظفي إدارة مساجد الأحمدي أو شراكتهم مع وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.

وأضاف أن إدارة مساجد محافظة الأحمدي نجحت في حسن إدارة المراكز الرمضانية، ولهذا يشكرون على هذه الاستعدادات التي أبهرت الجميع فما رأيته يستحق الدعم والمساندة لتحقيق أفضل السبل لخدمة المصلين في المساجد والمراكز الرمضانية.

وأكد عمادي أن إدارة مساجد الأحمدي استطاعت تحقيق قيمة الشراكة مع الآخر، وهو ما نلمسه في هذا المراكز الرمضاني حين نرى وجود رجال الأمن من وزارة الداخلية التي تعد شريكا أساسيا لوزارة الأوقاف في عملها المتعلق بإقامة المراكز الرمضانية وتأمين الأمن للمصلين.

من جانبه، قال مدير مساجد الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد العتيبي إن إدارة مساجد الأحمدي تثمن هذه الزيارة من وكيل وزارة الأوقاف لأنه اختار إدارة مساجد الأحمدي كمحطته الأولى خلال شهر رمضان، وذلك إن دل فإنما يدل على نجاح الجهود التي يبذلها القائمون على العمل في إدارة مساجد الأحمدي.

وأضاف أن ادارة مساجد الأحمدي تحرص في كل عام على تقديم كل ما هو جديد لكي تواكب التقدم والتطور واحتياجات المصلين ورغباتهم في المراكز الرمضانية.

وشكر العتيبي وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي ومدير إدارة الإعلام احمد القراوي على الزيارة التي تعد جسر تواصل مع المسؤولين في وزارة الأوقاف.