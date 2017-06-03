مشاري العفاسي في «الراشد» بالعديلية.. و«بلال بن رباح» الأكثر تنظيماً

أسامة أبوالسعود

جهود كبيرة تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بقطاع المساجد وإداراتها التابعة لها للوقوف على خدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل.

«الأنباء» تفقدت عدد من المراكز الرمضانية من مسجد المزيني بمنطقة الشعب والذي تنقل منه الإذاعة صلاة التراويح الى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق الى مسجد الراشد في العديلية وغيرها من المراكز الرمضانية، حيث كان لافتا الإقبال الكبير على هذه المراكز وغيرها سواء في الأحمدي او مبارك الكبير او الجهراء والفروانية، حيث تسابق ضيوف الرحمن الى المساجد التي امتلأت بالمصلين عن آخرها.

ومن هذه الجهود كان لمحافظة حولي نصيب كبير منها حيث اكد مدير إدارة مساجد محافظة حولي المشرف العام على المراكز الرمضانية الأربعة التابعة لمساجد حولي د.خالد الحيص ان إدارة مساجد محافظة حولي أتمت الاستعدادات للفعاليات الإيمانية التي تعتاد ادارة مساجد محافظة حولي ان تقدمها لمرتادي بيوت الله في الشهر الكريم عبر المراكز الرمضانية المعتمدة في مساجد جابر العلي وبلال والمزيني، وأكد الحيص ان الجديد هذا العام في التشكيل والاستراتيجية هو ضخ دماء كويتية شابة لقيادة المراكز وهو توجه جديد وفقا لسياسة منح الفرصة للشباب الكويتي الفاعل.

من جانبه، أكد سالم العميرة رئيس مركز مسجد بلال ان المسجد كعادته في صورة مشرفة يسودها النظام واحترام راحة رواد بيوت الله الذين يفدون بأعداد كبيرة منذ الليلة الأولى، مشيرا إلى تذليل الشيخ مبارك الصباح لكل العقبات التي من الممكن ان تعترض أي عمل داخل المسجد في سبيل طمأنة المصلين، كما أثنى على فريق عمله.

وأوضح م.وليد البسام نائب رئيس المركز ان الليلة الأولى من الشهر الكريم مرت بسلام، أمتع فيها المصلين في صلاة التراويح الشيخ يعقوب العبدالهادي.

وبدوره، أكد رئيس مركز مسجد المزيني د.سعد الجدعان على تمام جهوزية مسجد المزيني لاستقبال آلاف المصلين جريا على عادته السنوية في الشهر الفضيل، وترأس الجدعان اجتماعا سريعا لفريق العمل حثهم على بذل الجهد الكبير على مختلف الأصعدة لنيل رضا الله تعالى ثم رضا المتعاملين «المصلين».

على جانب آخر، يحيي المركز الرمضاني بمسجد جابر العلي ليالي الشهر الكريم، وقال رئيس المركز م.يوسف النهام: مركز مسجد جابر العلي استعد تماما لاستقبال المصلين ويعدهم بكل ما يؤدى إلى راحتهم اثناء تأدية الصلوات.

وأضاف النهام ان عدد المصلين يتضاعف يوما بعد يوم كما هي العادة في السنوات السابقة، مشيرا إلى ان المسجد في أبهى حلته وبفرشه الجديد.