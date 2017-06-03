أقامت نسائية التعريف بالإسلام الملتقى الدعوي الثاني «اهتديت فعلمني» والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مشروع «علمني الإسلام» الخاص برعاية المسلمين والمسلمات الجدد وتأهيلهم ورعايتهم، شارك في النشاط إمام المسجد الكبير فضيلة الشيخ فهد الكندري، بجانب العديد من الشخصيات النسائية البارزة، وأقيمت فعاليات الملتقى بفندق الجميرا برعاية د.أمل الحساوي.

وفي كلمة لها أثناء افتتاح الملتقى زفت مديرة لجنة التعريف النسائية وضحة البليس بشرى لأهل الكويت خاصة وللمسلمين قاطبة وهي إشهار إسلام ما يزيد على 76 ألف مهتد ومهتدية من مختلف الجنسيات والجاليات المقيمة على أرض الكويت، موضحة أن هذا العدد يتزايد باستمرار إلى هذه اللحظة، مثمنة دور اللجنة الريادي تجاه رعاية وتأهيل المهتدين إضافة إلى إعدادها مناهج شرعية خاصة بها تناسب كل الشرائح وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأكدت البليس سعي اللجنة الحثيث لتنمية الجانب الإيماني والتعبدي والقيمي لدى شريحة المهتدين الجدد والجاليات المسلمة، وذلك من خلال تنظيم مئات الدورات الشرعية والتي تدرس وتعلم بـ 14 لغة بالإضافة إلى دورات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبفضل من الله جل وعلا بلغ عدد الخريجات منذ عام 1995م وحتى عام 2016م نحو 47607 خريجات.

جدير بالذكر أن الملتقى تخلله العديد من الفقرات المميزة منها قصة المهتدي «حسن» وهو أحد المهتدين الجدد وثمرة من ثمار مشروع علمني الإسلام، حيث تمثلت في قصته كل الخدمات والأنشطة التي تقوم بها اللجنة.

فيما تحدث إمام المسجد الكبير فضيلة الشيخ فهد الكندري عن ثمار الدعوة إلى الله جل وعلا، مبينا أنها مهنة أنبياء الله ورسله وصفوة خلقه، كما بين ضرورة التواصل مع الطرف الآخر من إخواننا في الإنسانية، فالإسلام دين رحمة ورفق ولين، ويحث المسلمين على قول الحسنى للناس جميعا فهو دين السلام.