قال رئيس الهيئة الإدارية بجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الصباحية عبدالله الفضلي إن الفرع يضع الحلقات والمسابقات القرآنية في باكورة اهتماماته ويسعى دائما لإنجاح هذه المشاريع المثمرة. لافتا إلى ان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا على تحفيظ القرآن الكريم فقال «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وأشار الفضلي إلى أن هذه هي السنة الـ 15 لمسابقة القران الكريم الرمضانية وأعداد المتسابقين في تزايد بفضل التنظيم المميز وتقديم الجوائز القيمة للفائزين، حيث ركزت اللجنة على حفظ القرآن وتجويده وتكريم الفائزين، وتم توزيعهم على 3 فئات حتى تخدم جميع أعمار الشباب، وقد تم تسهيل المسابقة سعيا من الفرع على جلب عدد كبير من المشاركين لجميع الأعمار، وذلك إحياء لشعيرة حفظ القرآن وتعلمه وتدريسه وتلاوته في شهر القرآن.

ونوه الى أن الفئات العمرية هي كالتالي: الفئة الأولى حفظ سورة النازعات من العمر 6 - 11 سنة. والفئة الثانية حفظ سورة القلم من العمر 11 - 15 سنة. والفئة الثالثة حفظ سورة الحشر من العمر 16 - 20 سنة.

وأوضح الفضلي أن التسميع للمشاركين في المسابقة سيكون في مقر الفرع بالصباحية خلال الفترة من 7 رمضان حتى 9 رمضان بعد صلاة التراويح.

وحث أولياء الأمور على ضرورة تسجيل ومشاركة أبنائهم في هذه المسابقات النافعة، لاسيما أن حافظ القرآن يشفع لوالديه يوم القيامة. علما أن رابط التبرع لحلقات القرآن الكريم http://torath-sbahia.com/4.php