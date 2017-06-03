البغلي: تعاون بين المبرة والديوان لتكريم الأمهات والأرامل 12 الجاري

بشرى شعبان

أقام ديوان تواصل الثقافي الاجتماعي غبقته الرمضانية الثانية تحت شعار «لقاء التواصل والمحبة» وذلك تحت رعاية سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة ورئيس مبرة البغلي للابن البار ابراهيم طاهر البغلي وبحضور عدد كبير من الضيوف ومن الشخصيات السياسية والاقتصادية في قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو، بهدف التقاء جميع أطياف الشعب الكويتي الكريم لتبادل التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل وتعزيز التواصل واحياء العادات والتقاليد الأصيلة للشعب الكويتي.

وبهذه المناسبة، قال راعي الحفل ابراهيم البغلي: أبارك للجميع بقدوم شهر رمضان الفضيل، وأود أن أشكر ديوان تواصل الثقافي الاجتماعي على اقامة الغبقة الرمضانية الثانية التي تحمل شعار جميل وهو «لقاء التواصل والمحبة» واتاحة الفرصة لجميع أطياف المجتمع للقاء بعضهم البعض وتقوية أواصر المحبة بينهم، كاشفا عن التعاون بين مبرة البغلي وديوان التواصل في كل الانشطة التي تنظمها المبرة والجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل كبار السن، خاصة في تنظيم حفل تكريم الأمهات الارامل في 12 الجاري.

من جانبه، تقدم أمين عام ديوان التواصل الثقافي الاجتماعي د. عدنان الحسن بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ولسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يديم على الكويت وشعبها نعمة الأمن والأمان.

وقال الحسن: إن لقاء التواصل والمحبة يقيم الغبقة الرمضانية للسنة الثانية على التوالي الهادفة إلى توطيد العلاقات بين عوائل الشعب الكويتي وتقوية أواصر المحبة وتعزيز صلة الأرحام، سائلا العلي القدير أن يعين الجميع على الاستمرار في التواصل والتراحم بين جميع أطياف المجتمع، وأن يجمعنا معهم دائما على الخير، آملين أن نلتقي بهم في غبقة اخرى بالأعوام المقبلة.

وكشف في تصريح صحافي ان الديوان ينظم خلال شهر رمضان العديد من الانشطة الرياضية ويعمل على وضع برنامج عمل متكامل يشمل العديد من الانشطة والندوات، وسينطلق العمل به بعد اجازة الصيف.