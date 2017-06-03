النواف: القيادة العليا لوزارة الداخلية تتابع عن كثب عملية التطوير لقطاع التعليم والتدريب

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف أن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تقضي بإتاحة الفرصة كاملة للشباب للانضمام للسلك العسكري، موضحا أن هذه التوجيهات يتابع تنفيذها على أرض الواقع وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، باعتبار أن الالتحاق بالمؤسسة الأمنية عمل وطني من حق كل شاب كويتي تتوافر فيه الشروط العامة والخاصة.

وقال النواف إن قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية استكمل استعداداته لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية «كلية الشرطة» بدورة الطلبة ضباط اختصاص دفعة (29) من حملة الشهادة الجامعية ومن يحملون شهادة جامعية تخصص «هندسة ميكانيكية - هندسة كهربائية - هندسة الكترونيات» لقطاع شؤون العمليات إدارة جناح طيران الشرطة، وطلبات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية «كلية الشرطة» بدورة الطلبة الضباط دفعة (46) من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وبدورة الطلبة الضباط البحريين الدفعة (14) من حملة شهادة الثانوية العامة القسم العلمي، وذلك اعتبارا من أول من امس الخميس حتى الخميس الموافق 15 يونيو الجاري.

وتتضمن تخصصات الطلبة ضباط الاختصاص الجامعيين الدفعة 29 للعام الدراسي 2017/2018 هي طب بشري (جيد)، طب أسنان (جيد)، طب بيطري (جيد)، صيدلة (جيد)، هندسة برمجيات (جيد)، هندسة شبكات (جيد)، هندسة بيولوجية (جيد)، هندسة فيزيائية (جيد)، هندسة كهربائية (جيد)، هندسة الكترونية (جيد)، هندسة كيميائية (جيد)، هندسة كمبيوتر (جيد)، هندسة مدنية (جيد)، هندسة ميكانيكية (جيد)، علوم فيزيائية (جيد)، علوم الكمبيوتر (جيد)، بكالوريوس علوم أدلة جنائية (جيد)، بكالوريوس علوم جينات (جيد)، بكالوريوس موارد بشرية (جيد جدا)، علوم أحياء بيولوجي/ بيولوجي جزئي (جيد)، نظم معلومات حاسوبية (جيد)، صحة وسلامة بيئية (جيد جدا)، (لغة انجليزية) تخصص ترجمة (جيد جدا)، (لغة فرنسية) تخصص ترجمة (جيد جدا)، إدارة أعمال (جيد)، علوم سياسية (جيد جدا)، تكنولوجيا التعليم (جيد جدا)، موسيقى (جيد جدا)، إعلام (جيد)، حقوق (جيد جدا).

وذكر أنه تم فتح باب التسجيل وبدء تسلم طلبات الراغبات بمعهد الشرطة النسائية من الدفعة العاشرة من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة والدفعة التاسعة التأسيسية من حملة شهادات ما دون الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/ 2018، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 مايو الماضي وحتى الخميس الموافق 15 يونيو الجاري يوميا من العاشرة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف بعد الظهر بمنطقة خيطان.

وذكر اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح أن مواصلة التزود بالعلم والمعرفة هو السلاح الحقيقي لدعم أمن الوطن، وأن الانضباط واليقظة شرط أساسي لتحقيق ذلك، وأن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية قطعت شوطا هائلا في إطار تطوير برامج التعليم والتدريب وإعداد الكوادر الأمنية المؤهلة من خلال مواكبة أحدث التقنيات الأمنية، ما ينعكس إيجابا على أجهزتها التعليمية ومخرجاتها.

واختتم النواف مؤكدا أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية هي مصنع للرجال وأحد روافد العلم والتدريب والتطوير على أرض الوطن.