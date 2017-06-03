أعلنت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي عن قيامها بتسيير القافلة رقم 310 إلى النازحين السوريين على الحدود السورية التركية والتي استفاد منها 4485 مستفيدا، وتأتي ضمن مشروع قوافل الإغاثة التي تشرف عليها، في إطار الجهود المبذولة للإغاثة الشتوية إلى الشعب السوري من قبل المؤسسات الخيرية الكويتية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب سورية في الرحمة العالمية وليد السويلم: ان 4485 شخصا استفادوا من الإغاثة المقدمة من تلك القافلة والتي اشتملت على توزيع سلال غذائية على 200 أسرة تكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أشخاص و200 مروحة واحتفالية ومواصلات للأيتام استفاد منها 265 يتيما، وألعاب للأيتام استفاد منها 165 وتوزيع مساعدات نقدية 100 أسرة وتوزيع مساعدات نقدية على 165 مريضا ومعدات لقسم الدعم النفسي ووجبات إفطار وشراء مكيفات للمركز الدعوي.

وبين السويلم أن اللاجئين السوريين والنازحين أن رمضان يأتي هذا العام في ظل واقع مؤلم يعيشونه منذ أكثر من ست سنوات فبعضهم يستقبل رمضان في مخيمات اللجوء، وبعضهم في مدن وقرى جديدة نزحوا إليها، وآخرون في دول أوربية لا تعينهم عاداتها على الفرح به، فلا أصوات المآذن تصدح مستقبلة به، ولا الباعة الجوالون يزينون الأرصفة والمحلات بأنواع الأطعمة والحلويات الرمضانية التي تعودوا عليها.

وشدد السويلم على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيدا للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الرحمة العالمية لسورية منذ بداية الأزمة، بلغ أكثر من 75 مليون دولار تقريبا، موضحا أن تلك المساعدات لم تقتصر على توفير الغذاء والدواء، بل تضمنت العديد من المشروعات التنموية.

وأوضح السويلم أن قوافل الرحمة الإغاثية هي مشروع نوعي قامت بإطلاقه الرحمة العالمية منذ فبراير 2012 وذلك باستهداف محاور إغاثية منوعة، حيث شملت تقديم مساعدات نقدية للأسر، طرود غذائية، مستلزمات واحتياجات منزلية، تركيب أطراف صناعية، سداد إيجارات شقق سكنية، كفالة أيتام وأسر، أدوية ومستلزمات وحقائب طبية، ألعاب أطفال وكتب تعليمية، مستلزمات تدفئة، ودورات للدعم النفسي.

ودعا السويلم أهل الخير في كويت الخير إلى بذل المزيد من أجل دعم الشعب السوري، مؤكدا أن الحاجة ماسة لمزيد من المساعدات، موضحا أن الرحمة العالمية تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بالكويت، أو بالاتصال على الخط الساخن 1888808، كما يمكن التعرف أكثر على جهود الرحمة العالمية عبر موقع خير أون لاين www.khaironline.net.