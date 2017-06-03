استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بديوان عام المحافظة، رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وتبادل الطرفان الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تفعيلها على نحو عام.

ورحب المحافظ بزيارة الجبوري والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في زيارتهم، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات من شأنها تعزيز أواصر العلاقات والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جهته، أعرب الجبوري عن شكره وتقديره للشيخ فيصل الحمود على الحفاوة والكرم اللذين غمره بهما، متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا المزيد من الرخاء والازدهار وللعلاقات بين البلدين التقدم والنماء لما فيه مصلحة شعبيهما الشقيقين.