وزعت حملة «الكويت بجانبكم» التي تمولها الجمعية الكويتية للإغاثة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية للنازحين في مدينة الموصل، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل.

ووزعت المساعدات بواسطة الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية الشريك المحلي للجمعية الكويتية للإغاثة وبإشراف سفارة الكويت في العراق وخلية إدارة الأزمات المدنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي.

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية د.أحمد الهيتي ان الحملة الجديدة تضمنت توزيع 4 آلاف سلة غذائية على النازحين في حي الرشيدية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى.



وأضاف الهيتي ان التوزيع كان على مدى يومين، منوها بدعم الكويت الكبير لأشقائهم النازحين في جميع الأوقات والظروف، لاسيما في شهر رمضان الفضيل.