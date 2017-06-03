دشنت حملة «الكويت إلى جانبكم» مشروع توزيع السلة الغذائية بمحافظة «المهرة» ضمن المرحلة الثالثة من مشاريع الإغاثة الدائمة في اليمن.

وأعرب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة راشد علي يسهول في كلمة خلال حفل التدشين عن جزيل الشكر والامتنان للاخوة الأشقاء في الكويت على دعمهم اللامحدود ومساندتهم للشعب اليمني.

واكد ان الكويت دأبت على مدى التاريخ بتقديم المساعدات للشعب اليمني من خلال تقديم الدعم المباشر وتنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والصحية والإيوائية والكثير من المشاريع الإغاثية «التي إن دلت فإنما تدل على التكاثف والمؤازرة بين البلدين».

من جانبه، قال مدير مشروع السلة الغذائية بحملة «الكويت إلى جانبكم» بمحافظة المهرة أمين بن يحيى ان مشروع توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية يأتي ضمن المرحلة الثالثة للحملة، معربا عن الشكر للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

يذكر أن «حملة الكويت الى جانبكم» تنفذ مشروع السلة الغذائية ضمن المرحلة الثالثة في عدد من المحافظات اليمنية بعدد لا يقل عن 71 ألف سلة غذائية كان نصيب محافظة المهرة منها ثلاثة آلاف سلة.