عادل الشنان

أعلن مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء بترتيب وتمهيد اجراءات تنفيذ وتوقيع عقد تخطيط وتصميم مدينة «النعايم» خلال العام الحالي وهي بديل للمنطقتين الشعبيتين «الصليبية وتيماء»، حيث من المتوقع ان تحوي 10 آلاف وحدة سكنية بعدد من أنظمة البناء المختلفة والجديدة وستوفر بناء متسعا قادرا على استيعاب متوسط أعداد الأسر في البلاد إلا انه سيكون على مساحات بناء لا تتجاوز الـ300م2.

وكشف المصدر في تصريح لـ «الأنباء» ان جميع المساكن في مدينة «النعايم» ستكون بصفة إيجار وسيتم حفظ حصص وزارات الدولة ومؤسساتها بنفس الأعداد الحالية دون أي تغيير بالنسبة للفئات المستحقة لأفراد كل وزارة على حدة، مؤكدا ان قيمة الايجار الشهري ستكون ايضا 50 دينارا كما هي عليه حاليا، نافيا ما تم تداوله بشأن زيادة قيمة رسوم المؤسسة الشهرية على المساكن بصفة إيجار.