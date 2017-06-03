انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.65 دولار في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 46.35 دولار أمريكي مقابل 48 دولارا للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس بفعل مخاوف من أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضوية بلاده في اتفاق باريس المناخي قد يسرع وتيرة الإنتاج في الولايات المتحدة ويغرق سوق النفط العالمي.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 68 سنتا ليصل إلى مستوى 49.95 دولار في حين انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا ليصل إلى 47.66 دولار.