الأنصاري: ستكون للمشروع إدارة مستقلة في الجمعية بعد مبادرة الحصينان

1400 طالب تتحمل الجمعية مصاريفهم الدراسية.. ونكفل 1546 أسرة

كاظم: «النجاة» حريصة على احترام قوانين العمل الإنساني والخيري ليلى الشافعي

أكد مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.محمد الأنصاري ان حملة «أبشروا بالخير» تكرس جهودها داخل الكويت لمساعدة الاسر المحتاجة وكفالتها في دفع مصاريف المدارس والإيجارات لمن يستحق من الأسر الكويتية المتعففة وجميع الجنسيات.



وقال الأنصاري: حملة جمع التبرعات في مجمع 360 التي شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور المحب للعمل الخيري تجاوزت بحمد الله الـ 4 ملايين دينار، وهذه بادرة هي الأولى عربيا، حيث طوع شباب الكويت التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسانية ومساعدة المحتاجين والضعفاء، وقد قام الشاب محمد الحصينان بمجهوده وتطويع وسائل الاتصال لهذا الهدف السامي.



وقال الأنصاري: لم نتوقع هذا النجاح، وهذا الزخم الإعلامي وهذا الإقبال من المحسنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع ستكون له إدارة مستقلة في جمعية النجاة لأول مرة وهذا كان سببه مبادرة الحصينان لتكون ادارة مستقلة لكفالة الطلبة والأسر المتعففة.



ولفت الى ان هناك 6 آلاف طالب تقدموا لكفالتهم وتمت تصفيتهم بعد بحث حالتهم الى 1500 طالب وعدد الأسر المكفولة في تحمل الإيجار 1546 أسرة و1400 طالب تتحمل الجمعية نفقاتهم الدراسية.



بلد المليونات الخيرية



وأشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم بجمعية النجاة الخيرية واحترامها قوانين وزارة الشؤون، وأكد ان الجمعية احد الروافد الرئيسية للعمل الانساني والخيري داخل الكويت، مثمنا المشاريع التي تقوم بها داخل وخارج الكويت.



وعن الحملة قال انها أثبتت ان العمل الخيري متجذر في اهل الكويت منذ القدم وان أهل الكويت أهل مبادرات وأهل خير، مؤكدا ان الكويت بلد المليونيات الخيرية، وأشاد بدور ضيوف الكويت من الجاليات الوافدة في تعاونهم في نجاح الحملة، مؤكدا ان نجاح الحملة هو نجاح للعمل الخيري الكويتي كافة، كما أشاد بفريق عمل الحملة الذي ظل اياما يعمل في تنظيم وترتيب الحملة وشكر أهل الكويت المحسنين على تعاونهم وحبهم للعمل الخيري.



مستفيد من الإيجار



تم التعرف على احدى الحالات المستفيدة من الحملة وهو من فئة «البدون» ومقعد واسمه احمد علي محمد، حيث قال: زوجتي ايضا مقعدة منذ 20 عاما وهي طريحة الفراش وقد تم ايقاف معاشي من بيت الزكاة منذ عام 2015 وايجار بيتي 172 دينارا وأعيش على مساعدة اهل الخير، حيث انني لا أعمل.



وقال: أدعو من كل قلبي لأهل الديرة الطيبين وهذه البلاد التي تحب الخير وتساعد المحتاجين ان يحفظها من كل سوء ويجزي خيرا المحسنين، حيث تعهدوا بدفع إيجار شقتي انا وزوجتي التي نعيش فيها بمفردنا.



الشفافية



قال رئيس قسم الدعم الفني بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات فلاح الفضلي ان وجودنا هنا لدعم الحملة والرقابة والتأكد انه لا توجد شوائب لعملية جمع التبرعات وأرى ان العملية ممتازة وملتزمة ولا يوجد جمع نقدي بل كله بالـ «كي نت» او الاستقطاع او الرابط، و«أبشروا بالخير» حصلت على موافقة وزارة الشؤون لتحقيق أهدافها داخل الكويت ومساعدة الأسر والمتضررين وهي حملة مباركة من وزارة الشؤون لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه.

أبشروا بالخير الحملة الـ 37 ضمن سلسلة دعمي للعمل الإنساني والخيري

الحصينان لـ «الأنباء»: أنا هاوٍ لخدمة العمل الخيري والإنساني

ليلى الشافعي

محمد الحصينان شاب كويتي عرف بنشاطه الخيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قام بمجهود كبير من أجل العمل الإنساني والخيري وقد دفعه حبه للخير إلى تكثيف جهوده لتحقيق غايته النبيلة، هو صاحب موقع إلكتروني «انشر» ورغم انه خريج محاسبة إلا أن هوايته تسخير شبكات التواصل في خدمة البشرية، يتابعه الآلاف لجديته في عمله وقد حقق أرقاما كبيرة في جمع التبرعات تجاوزت نصف مليون دينار.

وقد قام الحصينان الذي تفخر به الكويت بتقديم الكثير من المساعدات لدول افريقيا، واليوم كانت حملته الأولى في دولة الكويت للأسر المنفعة وطلبة العلم. وفي لقاء معه داخل مجمع 360 على هامش حملة ابشروا بالخير، فإلى التفاصيل:

حدثنا عن تجربتك المميزة في العمل التطوعي واستخدام «السوشيال ميديا» في التسويق للعمل الخيري الإنساني؟

٭ بدأت العمل الخيري عام 2011 عندما كانت الميديا تتحدث عن المجاعة في الصومال بالإضافة إلى الصور المؤلمة فجاءتني فكرة التبرع ودعوة الناس للمشاركة وقمت بنشرها على الموقع وخلال يومين تواصلت مع رئيس قسم التسويق الإلكتروني في جمعية العون المباشر ماجد الزعابي، وأصبحت لدينا مبالغ ضخمة أنجزنا بها العديد من المشاريع الخيرية والإغاثية.

بعدها بـ 5 أيام وصلني شكر من جمعية العون المباشر على الحملة وأخبروني بأن أثرها كان كبيرا في تبرع المحسنين.

لماذا اخترت هذا الاتجاه؟

٭ العمل الخيري يمثل جزءا أساسيا من تاريخ دولة الكويت وقد تعودنا منذ طفولتنا كما علمنا آباؤنا وأجدادنا أن إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج أمر من الله ورسوله، فلذا وجدت أن دوري كشاب مسلم يحب دينه ويحب العمل الإنساني ان أقوم بأي وسيلة لخدمة الفقراء والوقوف بجانبهم فقمت عن طريق وسائل الاتصال التي يراها الجميع بحملاتي وهذه هي الحملة الـ (37) التي أقوم بها، ومن قبل في أفريقيا وتعاونت في حملتنا العام الماضي مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ومع لجنة التكافل للسجناء

كم من الوقت استغرق التحضير للحملة؟

٭ عملنا في هذه الحملة منذ 7 أسابيع وتواصلنا مع الفرق التطوعية داخل الكويت لمعرفة حاجة الأسر وقمنا بزيارة لهم ووجدنا أن أهم حاجتين لدى الأسر المتعففة هما تسديد مصروفات المدارس والإيجارات.

ما هدفكم الرئيسي من هذه الحملة؟

٭ هدفنا مساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت.

حدثنا عن تفاصيل هذه الحملة؟

٭ الحملة بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية وبتصريح من وزارة التجارة وتعرض كما ترين على شاشة عرض كبيرة في مجمع 360 وبشفافية وأجهزة الكمبيوتر أمام الجميع ويتم التبرع عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر وكما ترين أيضا أن إحصائيات عدد الأسر والطلاب واضحة على الشاشة.

ماذا عن استمرار مشاريعكم مع العون المباشر؟

٭ نعم كل 3 أشهر نعمل مشروع «مشاريع كويت بنق» في العون المباشر ونتداول الحملات المختلفة فنجمع ألفا ثم أربعة آلاف ثم 37 ألفا حتى وصلنا الى 100 ألف دينار تبرعات وصلتنا من خلال الحملة. وفي حملة اليمن جمعنا 330 ألف دينار. وفي العام الماضي جمعنا في حملة الصومال مليونين ونصف المليون بمشاركة 69 ألف تبرع لإغاثة مجاعة الصومال. وفي رمضان هذا العام نجمع للأسر المتعففة في الكويت وتم كفالة الأيتام في كينيا وفي غيرها من الدول وأيضا نعمل في اليمن.

وهل هذه أول حملة تقومون بها مع جمعية النجاة الخيرية؟

٭ نعم أول مرة نتعاون مع النجاة الخيرية واختارنا حملة «ابشروا بالخير» لكفالة الطلبة العاجزين عن دفع مصاريف المدارس ودفع إيجارات غير القادرين من الكويتيين والمقيمين كافة.

وهل أنت تعمل في جهة خيرية معينة كموظف؟

٭ أنا هاو فقط في العمل الخيري ومسخر نفسي لخدمة العمل الإنساني الذي أحبه ولا أعمل لدى أي جهة وهو جزء من تاريخ الكويت حكومة وشعبا.

لقطات

٭ وصلت حصيلة التبرعات إلى 4.009.749، فوق الـ 4 ملايين.

وعدد الأسر المكفولة 1546 تمت كفالتها في الإيجارات. عدد الطلبة المكفولين 1400 تتحمل عنهم المصاريف المدرسية.

تربية حسنة

٭ التقينا الشاب بدر العنزي الذي جاء من الجهراء خصوصا كما يقول للتبرع للحملة مع أطفاله الصغار لكي يعوّدهم على حب الخير والعمل الخيري.