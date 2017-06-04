قال عميد كلية الصحة العامة في جامعة الكويت د.هاري فاينيو، إن الكلية ستستقبل أول دفعة من طلبتها في سبتمبر المقبل مع بداية العام الجامعي 2017-2018 لبدء الدراسة ببرنامج البكالوريوس.



وقال فاينيو في بيان صحافي للكلية أمس إن الدراسة لديها تستغرق 4 سنوات لبكالوريوس الصحة العامة تتضمن أربعة برامج أكاديمية تهتم بالصحة على مستوى المجتمعات.

وأضاف أن البرامج تهدف إلى تزويد الدارسين فيها بالمعرفة التي تشمل الإلمام بهيكلة ومهام المجتمعات المحلية والمؤسسات الصحية ومحددات الصحة من العوامل المؤثرة على الصحة، لافتا إلى أن البرامج تشمل المبادئ الأساسية لتغيير السلوك وأنظمة الرعاية الصحية وإدارة الموارد وعلم الأوبئة وتحليل البيانات إلى جانب طرق البحث الأساسية.



وبين أن مدة البرنامج أربع سنوات دراسية تكون فيه السنوات الثلاث الأولى متشابهة لجميع المنضمين إليه، على أن يختار الطالب مساره من أربعة مسارات أولها أبحاث الصحة، وثانيها تنمية صحة المجتمع، وثالثها ممارسة الصحة العامة، وأخيرا إدارة الرعاية الصحية، لافتا إلى أن المسارين الأخيرين متاحان لطلبة الدفعات الأولى، على أن يتم فتح التخصصات الأخرى لاحقا.