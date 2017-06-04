باهي أبوالعلا

أعرب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن سعادته بتنظيم مسابقة الشيخ حمود الاحمد الحمود الجابر الصباح لحفظ القرآن الكريم للعام السادس على التوالي، مؤكدا ان تلك المسابقات تشجع على زيادة الثقافة الاسلامية والاهتمام بالقرآن الكريم، وترمي الى وجود حافظ للقرآن الكريم داخل كل بيت كويتي.

وأكد الأحمد خلال حفل توزيع جوائز مسابقة الشيخ حمود الاحمد الحمود الجابر الصباح السادسة لحفظ القرآن الكريم والتي اقيمت اول من امس في صالة تنمية المجتمع باليرموك، ان هناك عدة مسابقات من هذا النوع تهدف جميعها الى التمسك بكتاب الله مما يساعد في انشاء جيل واعد يخدم الدين الاسلامي، لافتا الى تكريم 15 متسابقا من حفظة كتاب الله في المسابقة.

من جانبه اكد مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري ان تعليم القرآن الكريم وحفظه لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية والخيرية وانما يتعدى اكثر من ذلك حيث ان بعض الافراد ممن وهبهم الله نعمة المال فقاموا بتوظيف اموالهم لتنظيم حلقات دراسية لتحفيظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين وتتويج الحافظين للتنافس بين فتية حفظوا القرآن فاستنارت قلوبهم.

وأوضح المشاري، ان مثل تلك المسابقات المباركة تشجع الاجيال الناشئة على حفظ القرآن الكريم وتغرس فيهم الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة في مجتمعهم فيقوموا بواجبهم اتجاه دينهم ووطنهم، مشيرا الى ان حافظ القرآن الكريم عليه ان يكون قدوة لغيره، يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآدابه وينهج منهجه الحق الذي يقرب الى الله عز وجل.

وذكر ان الامة الاسلامية والعربية مرت بحقبة من الزمن اهملت خلالها تعليم القرآن الكريم وانشغلت بأمور سياسية واقتصادية واجتماعية مما ساهم في ظهور جيل من الشباب لا يعرف الكثير عن كتاب الله الا ان الصحوة الاسلامية ساعدت في تنبيه القائمين بأهمية القرآن الكريم وحفظه وتعليمه مما ساعدها في نشر مراكز لتعليم القرآن الكريم قي الكويت ومختلف الدول العربية والاسلامية مما ادى الى ظهور مجموعة من الشباب من حفظة القرآن الكريم الذين قاموا بدورهم بتعليم القرآن للبراعم الصغيرة مما ساهم في إخراج جيل يهتم بالقرآن الكريم وحفظه وتجويده وفهم معانيه من سلم اولويات المسؤولين والقائمين على تربية الجيل الجديد من حفظة كتاب الله.

ولفت الى ان الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد لا تألو جهدا في الاهتمام بالشباب وتعليمهم القرآن الكريم وخير دليل على ذلك هو اقامة حفل سنوي يرعاه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، حيث يتم خلاله توزيع الجوائز على الفائزين بحفظ القرآن الكريم.