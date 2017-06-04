قام مكتب العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجمع اهم الإنجازات التي حققتها قطاعات وادارات الهيئة المختلفة مؤخرا وطوال السنوات القليلة الماضية وعرضها على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للهيئة في كتيب الكتروني مصور.



وقالت مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي عن الكتيب الالكتروني انه نتاج جهود جميع قطاعات وادارات الهيئة وثمرة للبذل والعطاء اللامحدود الذي يقدمه جميع منتسبي الهيئة كل في مكانه، للارتقاء بمكانة الهيئة محليا واقليميا، مضيفة ان الكتيب الالكتروني لإنجازات الهيئة من اعداد الفريق الإعلامي بمكتب العلاقات العامة والإعلام الحريصين على التواجد في كافة الفعاليات والمناسبات التي تقيمها الهيئة لعكس صورة حضارية مشرفة عن سياسة التطوير والإصلاح التي تنتهجها الهيئة في كافة قطاعاتها وتبيان مدى التقدم والجودة التي يحرص جميع العاملين بالهيئة على الالتزام بها وعدم الحيد عنها.

ويشمل الكتيب الإلكتروني تقارير مصورة عن اهم الأحداث والفعاليات والمؤتمرات التي نظمتها الهيئة وشاركت بها محليا واقليميا ودوليا خلال السنوات القليلة الماضية ويبرز جهود الهيئة المستمرة وعلاقاتها الوطيدة مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن اهم الاتفاقيات المبرمة بين الهيئة وبين الجهات المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص محليا واقليميا ودوليا التي تهدف الى ضمان تأهيل واعداد ابناء الهيئة من الطلاب والطالبات الإعداد الأمثل الذي يؤهلهم لخوض غمار سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن بعض الاتفاقيات التي تؤكد حرص الهيئة ومساعيها لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لخريجيها.

وأشارت العازمي الى ان الكتيب يشتمل كذلك على ابرز الفعاليات والأنشطة التي نظمها واقامها وشارك بها مكتب العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، مشيرة الى أنه تم وضع كتيب الإنجازات على موقع مكتب العلاقات العامة والإعلام بالهيئة

«http://paaetwp.paaet.edu.kw/prmo/» وعلى حساب التواصل الاجتماعي الرسمي والوحيد للهيئة «تويتر» HYPERLINK «https://twitter.com/PRMO_paaet» @PRMO_paaet، معربة عن أملها في تحقيق المزيد من الإنجازات للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومقدمة الشكر لجميع العاملين في الهيئة على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات.