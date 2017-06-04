أصدرت إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف العدد (32) من مجلة أوقاف، وهي مجلة علمية محكمة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري وتصدر بثلاث لغات وهي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

وقد صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف ورئيس تحرير مجلة أوقاف محمد الجلاهمة بأن العدد (32) من مجلة أوقاف يتضمن افتتاحية العدد بعنوان «توثيق الأوقاف» وعدد أربعة أبحاث علمية توثق تاريخ الأوقاف في العالم الإسلامي، ومقال وعرض كتاب يختص بالوقف والعمل الخيري.



ونوه بأهمية مجلة أوقاف باعتبارها مجلة علمية محكمة ومتخصصة في مجال الوقف والعمل الخيري على مستوى دول العالم، وذلك بناء على المعايير الدولية التي تتبعها المجلة في منهجية تحكيم الأبحاث المنشورة بها، والأعداد الخاصة التي تصدرها المجلة على هامش تنظيمها للندوات الدولية لمجلة أوقاف ولما تحتويه هذه الأعداد من مواضيع معاصرة ومستجدة مما أسهم في زيادة توزيع المجلة وكذلك الاطلاع عليها إلكترونيا عبر موقع الأمانة العامة للأوقاف والمواقع الدولية للمجلات العلمية والنشر العلمي.