العتيبي: جهود مساجد الفروانية تعزز صدارتها بالعمل المؤسسي

أسامة ابوالسعود

تقيم إدارة مساجد محافظة الفروانية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد من الأنشطة والفعاليات في مراكزها الرمضانية الثمانية وذلك خلال شهر رمضان المبارك للعام 1438ه، والمتضمن باقة من البرامج الشرعية والثقافية والاجتماعية.



وصرح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة مساجد محافظة الفروانية م.بدر العتيبي بأن للمراكز الرمضانية أهمية تحقق فيها مقاصد الأنشطة الثقافية في توسيع دائرة الفائدة وتقديم الخدمات للمصلين الذين يقبلون على المساجد في هذا الشهر بأعداد كبيرة، لذا كانت المراكز الرمضانية مركزا لتقديم باقة من الأنشطة المتكاملة من محاضرات وقراء واستضافات ومسابقات ثقافية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وخدمات الضيافة، ونظرا لنجاح فكرة المراكز الرمضانية في الأعوام السابقة فقد قامت مساجد الفروانية بتخصيص ثمانية مراكز هذا العام، وهي موزعة في مسجد زبن يوسف الزبن بضاحية عبدالله المبارك ومسجد بتلة الخرينج بمنطقة العارضية ومسجد أحمد الرويشد بمنطقة الفروانية ومسجد عيسى العثمان بمنطقة خيطان ومسجد نوال الشلاحي بمنطقة الأندلس ومسجد محمد ناصر الحمد ومسجد بلقيس الزهير بمنطقة جليب الشيوخ ومسجد العلاء بن عقبة بمنطقة الفردوس، وهذه الجهود تعزز مكانة إدارة مساجد محافظة الفروانية بحصولها على المركز الأول بالتميز المؤسسي على مستوى إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولتكون أعمالها تنصب بتحقيق رؤية الوزارة بالريادة عالميا بالعمل الإسلامي.



ومن جانب آخر، صرح رئيس المراكز الرمضانية بمساجد محافظة الفروانية سامي العنزي بأن إدارة مساجد محافظة الفروانية وفرت كل السبل والإمكانات والخدمات لمراكزها الرمضانية ولتحقق الغاية المنشودة منها، حيث تحرص مساجد الفروانية كل عام على احتضان مشروع «الأصوات الندية» والذي لاقى استحسان جمهور المصلين في الأعوام السابقة، وحرصنا فيه هذا العام على استضافة نخبة من القراء المتميزين لإمامة المصلين في مكان واحد، ودون تكبيد المصلين البحث عن هذه الأصوات، حيث سيؤم المصلين خلال صلاتي التراويح والقيام نخبة من القراء أصحاب الأصوات الجميلة التي تخشع القلوب خلفها من داخل الكويت وخارجها، وقد تم الاعلان عن جدول القراء قبل شهر رمضان المبارك في وسائل الإعلام المختلفة ليتعرف الجمهور على القراء ومواعيد تواجدهم، بالإضافة إلى إقامة الأسابيع الثقافية والندوات والدروس الشرعية اليومية المقامة في المراكز الرمضانية والمجالس الفقهية التي تقام بعد صلاة الجمعة والتي يتم من خلالها استضافة نخبة من المشايخ للإجابة عن أسئلة واستفسارات جمهور المصلين.