أعلنت لجنة زكاة العثمان عن إقامة الحلقات والمحاضرات الدينية والمسابقات القرآنية تحت اسم «حلقات ورتل» والتي تسعى إلى غرس حب وحفظ القرآن الكريم في نفوس أبناء المسلمين من المواطنين والمقيمين، وذلك على نفقة أهل الخير كمورد لدعم هذه الحلقات في المساجد والتي احتضنت أعدادا كبيرة من هذه الشريحة، مساهمة في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وهذا الأجر يبقى ولا ينقطع لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه الترمذي والإنفاق في هذا المشروع صدقة جارية.

وقالت اللجنة إنها تستهدف حفظ 900 من أبناء المسلمين (مواطنين ومقيمين) لكتاب الله، ليكون نواة لتأسيس جيل حافظ للقرآن يتدبر معانيه ويعمل به، وأيضا تشجيع الإقبال على عبادة الله وإعمار الأرض ونشر الرسالة المحمدية، وفتح أبواب الخير للمساهمة في تحفيظ القرآن، وإنشاء مراكز الأترجة للارتقاء بالعمل في تحفيظ كتاب الله كعمل مؤسسي، علما ان ميزانية المشروع تقدر بنحو 70 ألف دينار، المساهمة بكفالة حلقة 150 دينارا شهريا أو لكل حافظ 10 دنانير شهريا.