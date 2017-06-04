ينطلق الأسبوع الخليجي للوقف بشكل متزامن بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنبثق عن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون بشأن إقامة الأسبوع الخليجي للوقف للسنة الثانية بشكل متزامن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان «الوقف شراكة مجتمعية»، على أن يكون في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك على غرار نسخته الأولى التي انطلقت العام الماضي في الأسبوع الثاني من رمضان أيضا.

وبهذه المناسبة، صرح نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بالأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري، بأن النشاط الإعلامي للأمانة العامة للأوقاف بالأسبوع الخليجي للوقف يأتي في إطار التنسيق بين الجهات الوقفية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التركيز على الوقف كسنة نبوية شريفة وما يتضمنه ذلك من جهود التعريف به والتوعية بأحكامه ومفاهيمه، والدعوة إليه مع بيان دور المؤسسات الوقفية في دول المجلس بهذا الصدد.

وبين أن الأمانة العامة للأوقاف تحرص على القيام بالأنشطة والفعاليات الإعلامية في شهر رمضان المبارك، حيث تتضمن هذه الفترة انطلاق حملة «وقفك يدوم» التي تشمل وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الإعلانات والنشر بمواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات الخارجية والباصات. وفي هذا الصدد وجه السجاري الدعوة للخيرين من أهل الكويت من ذوي الأيادي البيضاء للمساهمة في الوقف ومشروعاته المتعددة.