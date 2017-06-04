ليلى الشافعى

قال رئيس الهيئة الإدارية بجمعية احياء التراث الإسلامي فرع الصباحية الشيخ عبدالله الفضلي: ان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا على تحفيظ القرآن الكريم بقوله: «خيركم من تعلم القران وعلمه»، فهذا الحديث العظيم المبارك له دلائل كثيرة.



وأكد في تصريح صحافي أن فرع الصباحية يضع الحلقات والمسابقات القرآنية في باكورة اهتماماته، ويسعى دائما لإنجاح هذه المشاريع المثمرة.

وأشار الى ان هذه هي السنة الـ15 لمسابقة القران الكريم الرمضانية وأعداد المتسابقين في تزايد بفضل التنظيم المميز وتقديم الجوائز القيمة للفائزين حيث ركزت اللجنة على حفظ القران وتجويده وتكريم الفائزين وتم توزيعهم على 3 فئات حتى تخدم جميع اعمار الشباب، وقد تم تسهيل المسابقة سعيا من الفرع على جلب عدد كبير من المشاركين لجميع الأعمار، وذلك إحياء لشعيرة حفظ القرآن وتعلمه وتدريسه وتلاوته في شهر القران.



واشار رئيس الفرع الى ان الفئات العمرية هي كالتالي: الفئة الاولى حفظ سورة النازعات من العمر 6 - 11 سنة، والفئة الثانية حفظ سورة القلم من العمر 11 - 15 سنة، والفئة الثالثة حفظ سورة الحشر من العمر 16 - 20 سنة.

وأوضح الفضلي ان التسميع للمشاركين في المسابقة سيكون في مقر الفرع بالصباحية خلال الفترة من 7 رمضان حتى 9 رمضان بعد صلاة التراويح.

وحث الفضلي اولياء الامور على ضرورة تسجيل ومشاركة ابنائهم في هذه المسابقات النافعة، لاسيما ان حافظ القران يشفع لوالديه يوم القيامة علما بأن رابط التبرع لحلقات القران الكريم http://torath-sbahia.com/4.php