فرج ناصر

تفقد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.احمد الحصان موقع العمل بمشروع تطوير طريق الوفرة 306 وذلك بمعية عدد من قياديي القطاع ومهندسي المشروع.

وقال م. الحصان في تصريح صحافي: لقد قمنا بزيارة موقع المشروع للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات من قبل المقاول الجديد تمهيدا لتسلم موقع العمل بالمشروع الاثنين المقبل 5 يونيو الجاري بعد توقفه لفترة بسبب تعثر المقاول، مشيرا الى انه تم إصدار توجيهات لكل الأطراف العاملة بالمشروع بضرورة مضاعفة الجهد والوقت وتسريع وتيرة العمل بالمشروع لتلافي مدة التأخير التي شهدها المشروع والعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه الأعمال بالتعاون والتنسيق فيما بين كل الأطراف العاملة بالمشروع وبين الجهات المعنية الأخرى.

من جهة أخرى، أعلن م. الحصان عن إنجاز 84% من مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، مؤكدا سير العمل داخل المشروع بخطى حثيثة نحو الإنجاز والتسليم نهاية العام المقبل 2018 ، مشيرا إلى أن المشروع من المشاريع التنموية الكبرى التي تعول عليها الوزارة في تحديث وتطوير شبكة الطرق، كما يقوم المشروع على تحويل الشارع القائم إلى طريق سريع متعدد الأدوار يمتد بطول إجمالي يصل إلى 15كم بين دوار بوابة الجهراء (دوار الشيراتون) حتى شرق منطقة غرناطة شمال العاصمة، والذي يتألف من طريق رئيسي علوي بطول 8.6 كم على امتداد شارع جمال عبد الناصر، تتخلله 3 تقاطعات تتألف كل منها من طبقتين إلى ثلاث طبقات، مع 10 كم من منحدرات الدخول والخروج.

وأوضح الحصان أن مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر «هـ ط/167»، والذي تقوم بالإشراف على تنفيذه وزارة الأشغال العامة «قطاع هندسة الطرق» يخضع لأعلى معايير الجودة حسب المقاييس العالمية، حيث يعد من أضخم مشروعات الكويت لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، كما يعد على الصعيد الدولي - بتكلفته التي تصل إلى 242.42 مليون دينار.