شهر رمضان شهر الخير والكويت دولة الخير وعليه واصلت الكويت نشاطها الإنساني في إطار مسعاها المستمر للوقوف عند حاجات المعوزين وإغاثة المحتاجين، لاسيما في شهر رمضان المبارك بهدف إيصال الرسالة الحق الى العالم بأسره.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز النشاطات الإنسانية التي قامت بها الكويت والهيئات التابعة لها وآخر الفعاليات التي نظمتها أو شاركت فيها خلال الأسبوع المنتهي أمس الاول ضمن إطار رسالتها الإنسانية التي تمارسها تحت قيادة «أمير الإنسانية» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

في هذا السياق، ويوم الخميس الماضي الأول من يونيو وزعت حملة «الكويت بجانبكم» التي تمولها الجمعية الكويتية للإغاثة دفعة جديدة من المساعدات الغذائية للنازحين في مدينة الموصل، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل.

ووزعت المساعدات بواسطة الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية الشريك المحلي للجمعية الكويتية للإغاثة وبإشراف سفارة الكويت في العراق وخلية إدارة الأزمات المدنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي.

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية د.أحمد الهيتي لـ «كونا» ان الحملة الجديدة تضمنت توزيع 4 آلاف سلة غذائية على النازحين في حي الرشيدية بالجانب الأيسر لمدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى.

وأضاف الهيتي ان التوزيع كان على مدى يومين، مشيدا بدعم الكويت الكبير للنازحين في جميع الأوقات والظروف، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

وفي اليوم نفسه أي الخميس في الأول من يونيو دشنت حملة «الكويت إلى جانبكم» مشروع توزيع السلة الغذائية بمحافظة «المهرة» ضمن المرحلة الثالثة من مشاريع الإغاثة الدائمة في اليمن.

وأعرب المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة راشد علي يسهول في كلمة خلال حفل التدشين عن جزيل الشكر والامتنان للأشقاء في الكويت على دعمهم اللامحدود ومساندتهم للشعب اليمني.

وأكد يسهول ان الكويت دأبت على تقديم المساعدات للشعب اليمني على مدى التاريخ من خلال تقديم الدعم المباشر وتنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والصحية والإيوائية التي تدل على التكاتف والمؤازرة بين البلدين.

من جانبه، قال مدير مشروع السلة الغذائية بحملة «الكويت إلى جانبكم» بمحافظة المهرة أمين بن يحيى ان مشروع توزيع 3 آلاف سلة غذائية يأتي ضمن المرحلة الثالثة للحملة معربا عن الشكر للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

وتنفذ «حملة الكويت الى جانبكم» مشروع السلة الغذائية ضمن المرحلة الثالثة في عدة محافظات يمنية بعدد لا يقل عن 71 ألف سلة غذائية كان نصيب محافظة المهرة منها ثلاثة آلاف سلة.

وبمناسبة بدء شهر رمضان الكريم أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي في اليوم الأول منه وهو يوم السبت 27 مايو الماضي مشروعي «إفطار صائم» و«كسوة العيد» طوال الشهر المبارك في لبنان.

وقال منسق عمليات الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس في تصريح لـ «كونا» ان الهلال الأحمر الكويتي وجريا على عادته كل عام في لبنان يطلق مع بداية الشهر المبارك مشروع إفطار صائم الذي يتضمن هذا العام توزيع 80 ألف وجبة إفطار طوال أيام شهر الصيام.

وأضاف بطرس ان الجمعية ستوزع 2750 وجبة إفطار يوميا على نازحين سوريين في مناطق متفرقة من لبنان وعلى لاجئين فلسطينيين إضافة الى أسر لبنانية محتاجة في مدينة (طرابلس) شمال لبنان.

ولفت الى ان مناطق توزيع الوجبات ستشمل مدينة (صيدا) في جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد إضافة الى أماكن متفرقة في الشمال بالتعاون والتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

وفيما يتعلق بمشروع «كسوة العيد» قال بطرس ان المشروع سيشمل ألف أسرة سورية نازحة في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكد ان الهلال الأحمر الكويتي سيواصل خلال الشهر الفضيل العمل بالمشاريع الإنسانية الأخرى التي أطلقها في لبنان لدعم النازحين بالتعاون مع عدد من الجهات الناشطة في ميدان العمل الإغاثي وأبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر القطري.