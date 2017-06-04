التقى رئيس نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء م.عبدالله الحجيلان ومجلس الإدارة بالعاملين في مختلف قطاعات عمل الوزارة وكان موضوع شكواهم يتعلق ببدل النائية وآلية صرفها وما أثير من اخبار في شبكات التواصل الاجتماعية حول وقفها، حيث طمأن مجلس إدارة النقابة الزملاء العاملين بمتابعته للموضوع وعدم صحة الأخبار المتداولة فيما يتعلق بوقف بدل النائية وهو ما أكده تصريح وكيل وزارة الكهرباء م.محمد بوشهري لوسائل الإعلام والذي نفى فيه نفيا قاطعا أي توجه لوقف بدل النائية.

وأضاف الحجيلان ان النقابة حريصة على عدم المساس ببدلات ومستحقات العاملين في مختلف القطاعات ولن نسمح بالانتقاص منها تحت أي ذريعة.

مشيرا إلى أن العاملين بوزارة الكهرباء والماء يقومون بجهود جبارة ويعملون في مصانع إنتاجية ويتعرضون لمخاطر كبيرة وهم يستحقون ما يصرف لهم من بدلات نظير ما يؤدونه من عمل يستحق التقدير والثناء.

وستقوم النقابة بطرح كل ما جاء في اجتماع النقابة مع الزملاء على المسؤولين في الوزارة والتأكيد على عدم المساس بحقوق العاملين ومطالبتهم بعدم التشدد في صرف البدلات المستحقة ومراعاة طبيعة العمل الحيوية والخاصة التي تتميز بها وزارة الكهرباء والماء، مشيرا إلى ثقة النقابة بتفهم المسؤولين في الوزارة للمطالب العادلة للعاملين وتبديد المخاوف التي قد تربك العمل وهو الأسلوب الذي اعتدنا على التعامل به في معالجة المشاكل التي تعترض العمل والعاملين.