الحوار أفضل السبل للوصول إلى النتائج الإيجابية وتحقيق التنمية

أعرب الخبير في الشؤون البرلمانية والخبير الاقتصادي أحمد العتيبي عن سعادته بانفراج «أزمة الجناسي»، متقدما بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وكل من سعى في إعادة الجناسي.

وأكد العتيبي، في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها على شرف أهل الكويت بقاعة الهيلا في منطقة جنوب الصباحية، أن الحوار ولغة التفاهم هي أفضل السبل للوصول الى النتائج الإيجابية وتحقيق التنمية التي ينشدها المواطنون، معربا عن ثقته في الاجراءات الحكومية لمعالجة تداعيات ملف الرياضة وعودة الرياضة الكويتية الى سابق عهدها.

وقال إن الشعب الكويتي يطمح الى تحسين مستوى الخدمات لاسيما التعليمية والصحية، مشيرا الى أن افتتاح مستشفى جابر والذي نتطلع الى أن يكون في القريب سيخدم كل أهل الكويت وعلى وجه الخصوص اهالي الدائرة الخامسة وتخفيف الضغط على مستشفى العدان.

ودعا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لمزيد من التفاهم لتحقيق التطلعات التي ينشدها أهل الكويت وتحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكي فيه روح المنافسة في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

وحول الغبقة الرمضانية، قال العتيبي إن «هذه المناسبات الجميلة عادة متأصلة في نفوس الكويتيين تدلل على توادهم ومحبتهم لبعضهم وترابطهم القوي ووحدة صفهم، كما أنها فرصة رائعة للتواصل في جو من الألفة والمحبة».

وتقدم العتيبي في ختام حديثه بمناسبة حلول الشهر الكريم بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي، داعيا الله ان يعيد تلك الأيام المباركة بمزيد من الخير والاستقرار والسلام على كل الكويت والأمة العربية والإسلامية.