مريم بندق

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التكلفة المالية على ميزانية الدولة من إقرار تعديلات كادر المعلمين تكاد لا تذكر بالنسبة لوزارة التربية والتي نأمل إقرارها في مداولتين في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل. وأوضح وزير التربية أن التعديلات في جوهرها تتمثل ببساطة في إضافة بعض المسميات الوظيفية الإشرافية التعليمية واستمرارية صرف كادر المعلمين لها والتي سقطت سهوا من قانون 2011 والذي كان يفترض أن يشتمل عليها واستطرد: التعديلات تهدف إلى استمرارية صرف كادر المعلمين للعاملين في الوظائف التعليمية حاليا في حال توليهم الوظائف التعليمية الإشرافية.

وقال: على سبيل المثال فمدير المدرسة المشمول بالكادر الآن يرفض الترقي لتولي منصب إشرافي مثل مراقب مرحلة تعليمية لأنه سيحرم من الكادر، ولذلك فالتعديلات المقترحة لها الأهمية القصوى للاستفادة من المشمولين الآن بالكادر في تولي المناصب التعليمية الإشرافية وذلك لسد الشواغر الموجودة حاليا في هذه الوظائف في المناطق التعليمية، فشغور منصب مراقب يترتب عليه شغور منصب مدير المنطقة التعليمية.. وهكذا، علما بأن هذه المناصب تعتبر من المناصب الجوهرية والأساسية في حسن سير العملية التعليمية وتنظيمها في المناطق التعليمية.

وأضاف: حاليا يتم الصرف لمثل هذه الحالات بنظام الندب، مشددا على أن التعديلات لن تضيف مسميات وظيفية جديدة غير موجودة أصلا سواء عند تطبيق قانون 2011 أو قبله.

وعن التعديلات الخاصة بوزارة الأوقاف، أجاب بأن الاقتراح المقدم أتى بتصور جديد وهو إفراد جدول خاص للوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة الأوقاف منفصل عن جدول وزارة التربية ويأتي بمسميات وظيفية تتناسب وطبيعة العمل فيها.